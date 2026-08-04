鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-04 20:50

有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工 (Caterpillar) 周二 (4 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠人工智慧 (AI) 資料中心建設帶動發電設備與工程機械需求，營收與獲利雙雙超越華爾街預期，單季營收更首度突破 200 億美元。公司同步上調全年營收成長展望並下修關稅成本預估，激勵股價盤前飆逾 10%。

〈財報〉AI資料中心需求點火！開拓重工上季業績超預期、上調全年財測(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，開拓重工 (CAT-US) 周二盤前股價上漲 10.48%，每股暫報 917 美元。

‌



開拓重工第二季營收年增 24% 至 205.4 億美元，高於市場預期的約 193 億美元；淨利由去年同期的 21.8 億美元增至 35.9 億美元，每股盈餘由 4.62 美元升至 7.77 美元。排除一次性項目後，調整後每股盈餘達 8.17 美元，不僅高於去年同期的 4.72 美元，也大幅超越分析師預估的 6.17 至 6.22 美元。

圖：開拓重工財報

執行長 Joe Creed 表示，這是公司史上首度單季營收突破 200 億美元，強勁接單與持續增加的積壓訂單，顯示旗下三大核心業務動能全面擴大。

隨著全美加速興建 AI 資料中心，市場對施工機具、柴油發電機及工業燃氣渦輪等設備的需求大增。開拓重工第二季新增訂單達 94 億美元，推升積壓訂單至創紀錄的 721 億美元。

其中，營建事業營收年增 35% 至 83.5 億美元，北美市場更大增 50%；能源與運輸事業營收成長 17% 至 82.4 億美元，主要受到資料中心大型發電機組與渦輪需求帶動。兩大部門合計占公司總營收約 81%。資源事業營收則年增 20% 至 46.5 億美元。

能源與運輸部門近年已超越開拓重工最廣為人知的挖土機等工程機械業務，成為公司規模最大、成長最快的事業。投資人也因此將開拓重工與 Vertiv、GE Vernova 等電力設備業者一同納入 AI 概念股範疇。