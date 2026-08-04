鉅亨網編譯段智恆 2026-08-04 19:40

美國與日本日前數十年來首度聯手買進日元，美國總統川普稱此舉是「友誼的象徵」，財政部長貝森特也宣稱，川普政府願意協助值得信賴的夥伴。不過，多名分析師認為，美方出手恐怕並非單純援助日本，背後還牽涉美債殖利率、日本央行升息、5500 億美元對美投資承諾，以及貿易與國防支出等多重盤算。

國際金融協會 (IIF) 資深經濟學家 Jonathan Fortun 直言，川普向來不會提供「免費午餐」。除了協助立場保守的日本首相高市早苗穩定局勢，美國也可能藉此要求日本加快對美投資，並在後續貿易及國防談判中作出更多讓步。

‌



美債市場才是貝森特真正關切

大西洋理事會分析主管 Charles Lichfield 表示，相較於地緣政治盤算，防止美債殖利率急升，很可能才是華府更優先的目標。今年 1 月日本公債遭到拋售並波及美債時，貝森特也曾公開敦促日本財務大臣片山皋月控制市場動盪。

貝森特去年便曾批評日本央行在對抗通膨方面落後情勢，並呼籲日本政府給予央行升息空間。他上周五再次點名日本央行，表示期待 8 月與總裁植田和男會面。美國財政部最新匯率報告也指出，日本推動貨幣政策正常化，有助穩定通膨預期並降低匯率過度波動。

匯市目前已提高升息押注，隔夜交換市場顯示，日本央行 9 月升息機率接近五成，10 月前升息機率則約九成。不過，高市早苗長期支持貨幣寬鬆，可能使升息步伐面臨政治阻力。

華府或藉機追討投資與國防承諾

除了金融市場穩定，美國也可能利用這次罕見的匯率合作，要求日本加速履行去年 9 月承諾的 5500 億美元對美投資方案。該協議是日本換取美國降低關稅的重要條件，但目前專案簽署速度緩慢，其中包括軟銀集團支持、規模 330 億美元的俄亥俄州燃氣發電廠。

Lichfield 指出，若美國希望日本持續赴美投資，就必須確保日本負擔得起；日元過度疲弱，反而會增加日本企業與政府兌換美元、執行投資計畫的成本。因此，扶持日元既可穩定市場，也有助日本完成投資承諾。