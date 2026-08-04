鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-05 00:00

部分過去漲勢凌厲的科技股近期遭市場大幅拋售，但高盛(Goldman Sachs)認為，隨著估值回落，投資人可重新評估配置科技股的時機。

市場動能交易在今夏遭遇逆風，過去一路受到資金追捧的人工智慧(AI)概念股，在市場對前景心存疑慮後出現大幅修正。

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高盛策略師Peter Oppenheimer領導的團隊指出，科技龍頭股近期遭市場重新評價，主要反映投資人擔憂企業龐大的資本支出未來能否帶來足夠回報，因此本益比明顯下修。

高盛統計，目前美國前五大市值企業的本益比僅略高於標普500指數其餘495家公司，幾乎已不再享有2017年以來一直存在的估值溢價。

Oppenheimer說：「這也與網路泡沫時期形成鮮明對比。當時估值雖然衝上更高水準，但隨後是股價崩跌帶動本益比回落，這次則是股價修正相對溫和，但企業獲利依然維持強勁。」

高盛指出，從全球來看，科技股本益比相較其他產業的溢價已由2000年初接近200%，降至目前約20%。目前科技股領漲主角已轉向硬體業，尤其是人工智慧(AI)晶片族群，在AI需求帶動下獲利快速成長。

不過高盛說：「市場仍擔心晶片產業具有景氣循環特性，且目前獲利是否具持續性，因此近期估值同樣遭到下修。」而且即使晶片股估值雖已降溫，市場對未來成長的預期仍持續上升，但整體仍遠低於網路泡沫時期的水準。

傳產估值反而升高 科技股回到20年平均

高盛也指出，近期資金輪動推升許多過去遭市場忽視的「舊經濟」產業估值。例如，工業類股(XLI)目前估值已高於過去20年區間，而科技類股(XLK)則已回到20年平均水準。

此外，必需消費品、非必需消費品及醫療保健等產業，目前估值甚至高於資訊科技及通訊服務類股。

高盛表示，雖然美股最大產業及大型權值股近期遭到市場調整，但企業獲利依然穩健，使整體美股本益比下降，而美國企業的股東權益報酬率(ROE)仍明顯優於全球其他市場。中國是唯一ROE低於歷史平均的主要市場，且整體獲利能力仍明顯偏弱。

高盛認為，估值下修反而提供投資人重新布局美股的機會，同時可適度分散不同地區配置。

高盛：動能股修正屬正常整理 輪動波動可望降溫

高盛首席美股策略師Ben Snider率領的團隊則指出，歷史經驗顯示，動能股在經歷快速上漲後，通常都會出現與近期類似的整理走勢。

高盛認為，從歷史規律以及避險基金與ETF投資人大幅去槓桿化的情況來看，市場近期的類股輪動波動，未來幾周可望逐步降溫。

Trivariate Research創辦人兼執行長Adam Parker認為，目前投資組合採取較高分散度可能更具優勢。