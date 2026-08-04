鉅亨網編譯段智恆 2026-08-04 20:06

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (4 日) 表示，美國與伊朗最快可能在周二或周三 (5 日) 達成協議，重新開放荷姆茲海峽，確保商船自由通行，並推動美伊衝突逐步回歸較為正常的局面。

貝森特接受《CNBC》節目「Squawk Box」訪問時表示，美方目前正與伊朗進行談判，雙方有機會在今天或明天就重開荷姆茲海峽達成協議。

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被問及協議是否可能允許伊朗向通過海峽的船隻收取通行費時，貝森特表示，協議應會保障「自由通行」，但並未透露具體內容，暗示美方不接受伊朗以收費方式控制這條關鍵航道。

貝森特坦言，荷姆茲海峽過去幾天的安全情勢仍有些不穩定，但目前已觀察到不少船隻陸續駛出。他估計，目前有數百艘、甚至多達 1000 艘船隻受困海峽內，等待恢復通行，運載貨物不只有能源，還包括肥料、精煉油品及各類工業氣體。

貝森特預期，一旦荷姆茲海峽重新開放，相關商品價格將進一步下跌，市場可能出現一波強勁的紓壓行情。荷姆茲海峽是全球能源與商品運輸要道，若航運恢復正常，將有助降低供應中斷風險，緩解國際油市對短缺的擔憂。

消息傳出後，國際油價應聲走跌，10 月交割的布蘭特原油期貨一度下跌近 4%，盤中下挫 2.32% 至每桶 81.83 美元；9 月交割的西德州原油期貨下跌 2.97%，至每桶 77.95 美元。

美國總統川普上周末表示，為替重開荷姆茲海峽的談判創造空間，他已取消一項針對伊朗的大規模攻擊計畫。不過，美伊上月原本也曾擬定重開海峽的諒解備忘錄，最終仍宣告破局，此後雙方不時互相發動軍事攻擊，海峽航運也持續受限。