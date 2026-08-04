鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-04 18:19

TrendForce 最新記憶體產業研究，由於 DRAM 供不應求格局將延續至 2027 年，且原廠 HBM4e 的驗證進度存在變數，自今年第三季起，輝達 (NVDA-US) 對 Rubin Ultra 的 HBM 配置已從 HBM4e 12hi，改為並行評估 HBM4e 8hi、HBM4 12hi、HBM4 8hi 等多項設計，目前尚未定案。除了輝達外，部分雲端服務供應商 (CSP) 也正考慮調降下一代自研 ASIC 的 HBM 容量設計。

TrendForce 表示，近期記憶體供給緊缺已導致數次 AI 晶片的 DRAM 規格調降。2026 上半年以來，CSP、伺服器 OEM 陸續下調 RDIMM 容量；日前輝達也考量 LPDDR5X 短缺將持續至 2027 年，決定將次世代 Vera Rubin Superchip 模組所搭載的 SOCAMM 容量減半。

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針對 Rubin Ultra，輝達在 2025 年至 2026 上半年間皆以 HBM4e 12hi 作為基準設計，直至第三季上旬起開放評估其他較低的規格，目前持續研議中。此舉主要為應對供給端的兩項瓶頸。

首先，2027 年整體 DRAM 供應維持緊缺，將限制原廠可分配給 HBM 的晶圓產能。其次，HBM4e 12hi 的驗證、量產良率提升進程仍存在不確定性。

TrendForce 指出，輝達於 Rubin Ultra 世代的主要目標為 I/O speed 的提升，而次要目標為追求 GPU 出貨規模成長。若最終決定調降 HBM 規格，預期將傾向從調整堆疊層數 (DRAM stack layers) 著手。

總結而言，HBM4e 能否如期完成驗證與量產，將決定 Rubin Ultra 的 I/O speed 可否從前一代 Rubin 的 8 至 11.7Gbps 升級至 14 至 16Gbps，抑或僅能藉 HBM4 設計優化改善至 11 至 12Gbps。另一方面，在既定世代下，堆疊層數將決定單顆 GPU 的 HBM 搭載容量與可出貨 GPU 顆數之間的分配權衡。