鉅亨網新聞中心 2026-08-02 15:10

有網友發現，馬斯克本人於週六（1 日）在社群平台 X 上，悄悄追蹤了中國 AI 新創 DeepSeek 的官方帳號。此舉恰好與 DeepSeek 近期的產品動作前後呼應，就在週五（31 日），DeepSeek 透過 API 文件發布日誌，宣布新一代模型 DeepSeek-V4-Flash 正式版 API 開放公測，再度以極具競爭力的價格策略在 AI 圈掀起討論熱潮。

馬斯克悄悄追蹤DeepSeek！Grok誠實回應引網友點讚。(圖：Shutterstock)

針對馬斯克此舉，有網友直接向馬斯克旗下的 AI 模型 Grok 提問，詢問它如何看待「老闆追蹤競爭對手」這件事。

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Grok 的回應頗為坦率，認為這其實相當合理也頗耐人尋味。它指出，DeepSeek 近幾年在效率優化上做到極致，以更低算力與成本，讓模型表現逼近甚至部分超越西方頂尖水準，對 xAI 與特斯拉 (TSLA-US) 而言，這樣的對手絕非可以忽視的存在，而是必須密切關注的指標。

換句話說，追蹤帳號，某種程度上就是最直接的「盯盤」動作。

Grok 進一步分析，馬斯克過去曾多次質疑 DeepSeek，特別是針對其訓練成本與晶片使用量的說法抱持懷疑，如今主動追蹤對方帳號，顯示他至少承認 DeepSeek 已進入不容小覷的階段。

Grok 指出，AI 領域瞬息萬變，與其閉門造車，不如把對手動態納入自己的資訊視野。

這番回答讓不少網友直呼「有意思」。

回顧馬斯克對 DeepSeek 的態度轉折，堪稱一部起伏劇。2025 年初，DeepSeek R1 問世，震撼整個矽谷，馬斯克保持懷疑態度。

Scale AI 創辦人曾聲稱 DeepSeek 握有五萬顆輝達 H100 晶片，只是對外隱瞞不說，馬斯克立刻在留言區附和「明顯就是這樣」，對外界盛傳的低成本說法嗤之以鼻，一度被網友封為 DeepSeek 的「頭號黑粉」。

然而馬斯克自今年 2 月起悄然轉變。當時 Anthropic 指控 DeepSeek 等中國 AI 業者「蒸餾」其 Claude 模型技術，馬斯克卻率先跳出來反諷，質疑 Anthropic 本身的模型技術也是「偷」自人類工程師的成果。

到了 5 月，馬斯克的態度更進一步轉為公開讚賞，肯定 DeepSeek 僅憑不到兩千顆輝達晶片、耗資約 550 萬美元，就打造出足以媲美全球頂尖水準的大型模型，效率驚人。

7 月間，他又多次在公開場合看好中國 AI 發展潛力。先是在 X 上轉發貼文，指出微軟正測試以 DeepSeek 等模型取代 OpenAI 的可能性；隨後接受英國《經濟學人》專訪時更直言，中國在機器人與 AI 領域實力雄厚，未來很可能在特定時間點躍居領先地位。

值得一提的是，此次上線公測的 DeepSeek-V4-Flash 正式版，在模型架構、總參數量與啟動參數量上均維持不變，採用 MoE（混合專家）架構，總參數量 2840 億、啟動參數 130 億，與前代完全一致，僅透過重新進行後訓練調校，便大幅提升了模型的代理能力表現。