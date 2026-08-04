鉅亨網編譯段智恆 2026-08-04 20:24

美股主要指數期貨周二 (4 日) 走高，開拓重工 (Caterpillar)(CAT-US) 與 Palantir Technologies(PLTR-US)財報優於預期，加上美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 透露，美國與伊朗可能很快就重新開放荷姆茲海峽達成協議，帶動國際油價重挫，道瓊期貨一度大漲 600 點。

美伊協議傳接近達成、企業財報報喜！道瓊期貨勁揚600點(圖：REUTERS/TPG)

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貝森特接受《CNBC》節目「Squawk Box」訪問時表示，美方正在與伊朗談判，雙方可能在周二或周三達成協議，重新開放荷姆茲海峽、恢復商船自由通行，並推動衝突回歸較為正常的局面。

相關說法緩解市場對原油供應中斷的擔憂，西德州中級原油期貨下跌 4%，來到每桶約 77 美元；國際基準布蘭特原油期貨下挫 3%，報每桶約 80 美元。

企業財報方面，開拓重工第二季營收與獲利雙雙超越預期，並上調全年營收成長展望，同時預估關稅成本將落在原先預測區間低端。Palantir 第二季業績同樣大幅優於預期，執行長 Alex Karp 更以「超凡脫俗」形容財報表現，商業部門營收激增 149% 至 7.64 億美元。

Interactive Brokers 資深經濟學家 Jose Torres 表示，製造業與服務業最新數據，加上近期企業財報電話會議，提振市場對企業回饋股東能力的信心，尤其科技股經歷大幅拋售後，估值已明顯降低。