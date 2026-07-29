鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-29 21:44

美股周三 (29 日) 開低，道瓊工業指數一度下跌約 400 點。中東戰事再度升溫，推升布蘭特原油逼近每桶 90 美元，加劇市場對通膨及債券殖利率上揚的憂慮，壓抑風險偏好。

〈美股早盤〉中東戰火推升油價 主要指數開低靜待Fed利率決策(圖：REUTERS/TPG)

投資人同時等待 Fed 稍晚公布利率決策，晶片股則在微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US) 盤後財報登場前走勢疲弱，市場將檢視兩家公司鉅額 AI 支出能否帶來足夠回報。

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截稿前，道瓊工業指數跌近 420 點或 0.8%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.3%。台積電 ADR 跌 近 1.3%。

美股期指周三震盪，投資人等待 Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 財報及 Fed 利率決策出爐，市場仍未完全排除升息可能。中東短暫停火突然破局，推升布蘭特原油逼近每桶 90 美元，美債價格則走低。

Meta 與微軟將於盤後公布財報，兩家公司都是全球 AI 支出規模最大的企業之一。隨著市場開始懷疑高額 AI 基礎設施投資能否帶來足夠回報，即使華爾街預期兩家公司仍將繳出高速成長，投資人更關注財報及展望能否證明鉅額資本支出的合理性。

晶片製造商同樣受到獲利率能否維持高檔的質疑。南韓 SK 海力士即使公布營業利益成長逾 5 倍，股價仍重挫近 10%，延續半導體類股賣壓。這波跌勢在一個多月內已造成相關市場逾 7,000 億美元市值蒸發。

法國資產管理公司 Société de Gestion Prévoir 投資組合經理 Fares Hendi 表示，希望 Meta 及微軟能夠確認產業資本支出熱潮持續，並重新提振市場對半導體類股的信心。

歐洲股市同樣漲跌互見，道瓊歐洲 Stoxx 600 指數在密集財報公布之際於平盤附近震盪。精品業者表現分歧，Gucci 銷售優於預期，帶動母公司開雲集團 (Kering) 股價上漲；愛馬仕 (Hermès) 則因中國業務缺乏成長而承壓。

油價方面，美國總統川普揚言強力打擊伊朗，報復伊朗攻擊美軍位於約旦的基地，推升布蘭特原油大幅反彈。此前美伊一度暫停相互攻擊，使布蘭特原油在 3 個交易日內累計下跌 16%，如今戰火重燃迫使市場重新計入供應中斷風險。

摩根大通市場情報團隊認為，Fed 維持利率不變並釋出鴿派訊號，將是美股最有利的結果，可能推升標普 500 指數 0.5% 至 1%；但其基本情境是 Fed「鷹派按兵不動」，一面維持利率，一面強調仍須警惕通膨。市場人士警告，若 Fed 意外升息並暗示展開新一輪緊縮循環，可能對股市造成劇烈衝擊。

截至台北時間周三（29 日）21 時許：

焦點個股：

百健 (BIIB-US) 早盤股價上漲 3.26%，至每股 212.32 美元

百健周三美股盤前上漲 0.7%，主因這家生技公司的營收與獲利雙雙優於華爾街預期，並上調全年經調整後每股盈餘財測。

寶僑 (PG-US) 早盤股價下跌 3.58%，至每股 143.55 美元

寶僑周三美股盤前下跌逾 3%，此前公布的會計年度第四季營收不如市場預期。單季營收為 212 億美元，略低於 LSEG 彙整的分析師預估 213.8 億美元；淨利也由去年同期的 36.2 億美元降至 30.4 億美元。

福特汽車 (F-US) 早盤股價上漲 3.68%，至每股 15.54 美元

福特汽車周三美股盤前大漲 6%，這家車廠公布的第二季經調整後獲利優於市場預期，並上調 2026 年全年獲利展望。不過，汽車業務營收仍略低於 LSEG 調查的分析師預期。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通表示，自六月中旬以來韓國市場劇烈的去槓桿進程表明，槓桿 ETF 的平倉已基本完成，避險基金已完成約 90% 的操作，相關比率也已回歸至更為可接受的水平。