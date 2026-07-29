鉅亨網編譯段智恆 2026-07-29 19:31

美國晶片設計大廠邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 周三 (29 日) 宣布，未來 3 年將在印度投資 2.5 億美元，擴充當地技術研發、人才與基礎設施，同時把印度員工人數增加一倍，進一步強化人工智慧 (AI)、雲端運算及資料基礎設施相關半導體的研發能力。

印度成晶片巨頭新戰場！Marvell砸2.5億美元加碼 員工人數將翻倍(圖：REUTERS/TPG)

隨著 AI 帶動全球晶片需求快速成長，印度憑藉龐大的工程人才庫及政府政策支持，逐漸成為國際半導體業者擴大研發布局的重要據點。邁威爾也加入全球晶片企業進軍印度的行列，希望藉由擴大當地營運規模，滿足新一代資料中心及 AI 基礎設施對高效能晶片日益增長的需求。

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邁威爾自 2006 年起在印度展開營運，目前於班加羅爾、浦那及海德拉巴設有辦公據點。根據這項投資計畫，公司將在班加羅爾辦公室增設新的辦公區域，並同步擴大海德拉巴據點，但並未公布目前在印度的員工總數及擴編時程。

邁威爾表示，擴大印度營運規模將有助於開發應用於 AI、雲端運算及資料基礎設施的先進半導體解決方案。該公司主要設計資料中心、網路連接及儲存相關晶片，是 AI 運算基礎設施供應鏈的重要業者之一。