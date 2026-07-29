鉅亨網編譯段智恆 2026-07-29 20:39

國際油價周三 (29 日) 大漲逾 6%，美國總統川普揚言強力打擊伊朗，報復伊朗革命衛隊向美軍駐約旦基地發射彈道飛彈。美伊短暫停火數日後再度互相攻擊，市場憂心中東戰事重新升級，加上紅海及沙國石油設施面臨攻擊威脅，可能干擾區域原油供應。

截稿前，9 月交割的國際基準布蘭特原油期貨大漲 6.26%，報每桶 89.35 美元；9 月交割的美國西德州中級原油期貨上漲 6.30%，報每桶 84.25 美元。川普發表報復言論後，兩大原油期貨價格雙雙升至盤中高點。

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川普接受《福斯新聞》電話訪問時表示，美國將對伊朗發動強力打擊，並警告伊朗「將遭到痛擊」。美國中央司令部 (CENTCOM) 指出，伊朗革命衛隊從伊朗境內發射多枚彈道飛彈，企圖突襲駐中東美軍，但飛彈均遭成功攔截。

《Axios》引述消息報導，伊朗此次鎖定美軍位於約旦的一處基地。伊朗媒體則表示，伊朗革命衛隊為回應美國的「侵略行動」，對約旦境內一處基地發動攻擊，但未進一步說明細節。

美伊上周末一度暫停相互攻擊，希望為透過外交途徑結束戰爭爭取時間，能源價格也因此明顯回落。川普直到周二仍表明相較於發動新一波攻擊，他更傾向與伊朗展開談判。然而，美軍表示周二晚間遭到伊朗攻擊後，持續數日的停火宣告結束，中東戰事再度升溫。

美國中央司令部另指出，美軍與沙國部隊周二美國時間對伊拉克東部多處武裝組織後勤及武器設施發動空襲，報復「親伊朗武裝分子」過去 3 天發動超過 30 次無人機攻擊。伊拉克境內獲德黑蘭支持的武裝組織也因此捲入新一輪衝突。

紅海航運安全同樣再度拉響警報。英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 表示，一艘油輪航經紅海南部時，船長聽見爆炸聲，當局已將事件列為「可疑活動」，但未進一步說明爆炸原因，以及船隻是否受損。事件發生於周一，相關警示則於周二發布。

此外，青年運動 (Houthi) 近期鎖定沙國石油設施的攻擊，也加深市場對供應中斷的憂慮。航運數據公司 Xeneta 產業顧問 Bjorn Vang Jensen 警告，一旦石油生產、儲存或港口基礎設施遭到破壞，供應衝擊可能擴散至整個地區。