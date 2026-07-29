鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-29 20:11

美國消費品巨擘寶僑 (P&G)(PG-US) 周三 (29 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第四季 (截至 6/30) 財報，受到成本上升及消費需求疲弱拖累，單季獲利較去年同期下滑，營收也不如市場預期。食品與汽油價格居高不下，加上通膨壓力持續，迫使低收入消費者縮減支出並轉向價格較低的替代品。寶僑同時給出保守的 2027 會計年度財測，拖累股價盤前下跌約 3%。

寶僑第四季營收年增 1.5% 至 212 億美元，低於分析師預估的 213.8 億美元，成長部分受惠於匯率因素。排除匯率、收購及資產處分影響後，營收與去年同期持平，整體銷量同樣零成長，旗下五大業務部門中有三個銷量下滑。

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圖：寶僑財報

分部表現方面，美容產品仍是少數亮點。儘管第四季產品售價大致持平，高價位美髮及個人護理產品需求依然穩健，帶動美容部門銷量成長 3%。相較之下，排除匯率與業務調整等因素後，醫療保健以及嬰兒、女性與家庭照護部門營收均出現下滑，刮鬍與口腔護理等品類需求也持續不均。

寶僑第四季淨利由去年同期的 36.2 億美元降至 30.4 億美元，每股盈餘由 1.48 美元降至 1.26 美元，主要因銷售、一般及行政支出增加，抵銷營收小幅成長。經調整後每股盈餘為 1.43 美元，略高於市場預期的 1.41 美元。

獲利能力也持續承壓。寶僑核心營業利益率下降 130 個基點，為連續第三季下滑，反映公司增加行銷投資，加上美伊戰爭推升原物料、能源及運輸成本。寶僑維持原先預估，相關成本上漲可能使 2027 會計年度獲利減少約 10 億美元。公司表示，目前仍難判斷高成本將持續多久，以及價格未來的波動幅度。

展望 2027 會計年度，寶僑預估淨營收將成長 1% 至 3%，低於 2026 會計年度的 3.3%，區間中值也略低於市場預估的 2.7%。全年經調整後每股盈餘預估介於 6.89 至 7.11 美元，相當於持平至成長 3%，中值約 7 美元，略低於市場預期。