鉅亨網編譯段智恆 2026-07-29 03:00

聯準會 (Fed) 本周召開利率決策會議，儘管市場押注升息機率接近 40%，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 也可能有 3 至 4 名成員支持立即升息，但分析認為，主席華許 (Kevin Warsh) 至少有三個理由選擇按兵不動：他本人尚未認同升息論點、升息可能削弱其政策改革小組的意義，以及此舉恐使他捲入川普政府與 Fed 之間的政治角力。

Fed本周升息機率逼近40%！華許仍有三大理由按兵不動(圖：REUTERS/TPG)

華許已承諾終結 Fed 的「前瞻指引」，不再事先暗示未來利率走向，因此從未公開表明本次會議將如何投票。不過，他過去對能源與人工智慧 (AI) 投資推升物價的看法，透露其政策反應模式可能不像部分鷹派官員那樣強硬。

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華許淡化能源與 AI 漲價 暫無迫切升息理由

美伊停火破裂後，美國汽油與柴油價格近日快速上漲，但華許 7 月 15 日在參議院作證時淡化其影響。他表示，特定商品遭遇價格衝擊，往往來自 Fed 無法控制的供應因素。換言之，升息無法在短期內增加已滿載運轉的美國煉油產能。

若能源價格上漲開始擴散至整體經濟，才可能迫使 Fed 採取行動。然而，華許作證前公布的 6 月消費者物價指數 (CPI) 顯示，在美伊衝突再度升溫之前，其他商品與服務價格反而呈現下跌。

部分 Fed 官員也警告，科技公司大舉擴建 AI 基礎建設，可能推高半導體、電力及其他投入成本。但華許同樣未表現出高度擔憂，認為一次性的價格調整未必等同持續性通膨，因為供給端最終可能作出回應。

因此，本次會議將揭示華許領導下的 Fed，如何判斷能源與 AI 造成的供需變化，是否已構成必須透過升息處理的通膨風險。

第二個理由則與華許推動的改革計畫有關。他已成立多個政策工作小組，預計於 2026 年底及之後提出報告，研究 AI 能否在不推升物價的情況下加速經濟成長，以及 Fed 目前判斷通膨的政策架構是否正確。

若華許在接任主席後第二次 FOMC 會議便支持升息，某種程度上等於在工作小組得出結論前，先行接受 AI 與能源價格將造成持續通膨的論點。選擇延後行動，則能讓他爭取更多時間與政治資本，推動長期改革。

反過來說，若華許意外支持升息，將是相當強烈的訊號，意味他認為目前通膨與 Fed 公信力面臨的威脅，已嚴重到足以凌駕自己的改革計畫。

升息恐踩政治地雷 華許仍需川普支持

第三個理由是政治考量。華許多次強調，利率決策不受總統川普影響，但他仍無法完全忽視白宮，尤其是 Fed 理事會的人事安排。

Fed 前主席鮑爾 (Jerome Powell) 的理事任期可持續至 2028 年 1 月，但他可能在 Fed 監察長完成總部翻修工程超支調查後提前離任，前提是調查結果證明其沒有不當行為，且川普政府的司法部不再追究相關責任。

華許希望理事會增加支持其改革的盟友，因此可能希望對鮑爾繼任者人選擁有一定影響力，但提名權掌握在川普手中。此時升息，可能引發川普更猛烈抨擊 Fed，也可能助長保守派指控鮑爾仍在幕後操控政策的說法。

財長貝森特 (Scott Bessent) 先前曾以「影子 Fed 主席」形容鮑爾。川普周一也再次要求降低利率，並暗指 Fed 理事會部分成員可能「心懷不軌」。華許若此時主導升息，恐讓 Fed 內部與白宮的政治關係更加複雜。