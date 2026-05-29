鉅亨網編譯段智恆 2026-05-29 19:36

日本財務省周五 (29 日) 公布數據顯示，當局過去一個月為支撐日元匯價，投入約 11.7 兆日元 (約 735 億美元) 進場干預外匯市場，規模相當龐大。不過，干預效果似乎有限，日元目前仍徘徊在接近觸發干預時的水準附近。

735億美元砸下去還是沒用？日元又逼近160干預關卡(圖：REUTERS/TPG)

財務省數據證實市場先前猜測，日本政府在 4 月底至 5 月初期間曾多次進場買進日元、賣出美元，時點正值日本黃金周連假期間，市場流動性相對較低，當局可能利用這段期間加強干預力道。

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今年 4 月 30 日，日元兌美元一度貶至 160.725 日元，創近兩年低點，隨後匯價迅速反彈至 155.50 日元附近。到了 5 月 6 日左右，日元升值幅度進一步擴大至約 155 日元，但之後漲勢未能延續，匯價再度走弱，本周四回落至 159.65 日元附近。

值得注意的是，日本這次出手干預的觸發點，與 2024 年創紀錄規模干預時相同，當時日元同樣跌破 1 美元兌 160 日元關卡，引發東京當局大規模進場穩定匯市。