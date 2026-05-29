鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-29 21:44

美股主要指數周五 (29 日) 開盤小幅走高，延續前一交易日創下歷史新高的強勢表現。市場持續關注美國與伊朗是否正式敲定停火協議，並期待荷姆茲海峽能源運輸恢復正常，帶動國際油價走低。

〈美股早盤〉美伊協議曙光提振市場 主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

與此同時，AI 熱潮持續推升科技股買氣，那斯達克指數本月累計漲幅已接近 8%，投資人押注中東局勢降溫與 AI 投資熱潮可望共同支撐美股延續漲勢。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 210 點或 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 120 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 1.3%。台積電 ADR 漲近 0.5%。

美股主要指數周五盤前續創歷史新高附近水準，投資人聚焦美國與伊朗能否達成和平協議，進一步推動荷姆茲海峽恢復正常航運，並緩解市場對能源供應與通膨風險的擔憂。在油價持續回落與 AI 熱潮帶動下，風險資產維持強勢表現。

標普 500 指數期貨上漲 0.1%，有望推動大盤連續第九週收紅。國際油價延續跌勢，布蘭特原油下跌 1.6%，逼近每桶 92 美元，並朝疫情爆發以來最大單月跌幅邁進。美國公債價格持續上漲，美元則變動不大。

市場認為，中東局勢降溫有助於降低能源價格壓力，並削弱通膨再度升溫的風險。這股樂觀情緒也與近期 AI 題材帶動的美股漲勢相互呼應，自 4 月以來，美國上市晶片股整體已大漲近 70%。

美伊協議進展成焦點 油價回落支撐市場情緒

市場消息指出，美國與伊朗已草擬一份延長停火 60 天的初步協議，目前仍等待美國總統川普批准。不過，伊朗官媒《塔斯尼姆通訊社》(Tasnim) 周五表示，協議內容近日仍有調整，部分西方媒體先前披露的細節並不準確。

美國副總統范斯 (JD Vance) 日前受訪時表示，雙方目前仍在部分措辭與技術細節上來回協商，其中包括與伊朗核能力相關的議題。

市場普遍認為，若協議最終達成並推動荷姆茲海峽恢復正常航運，將有助於進一步壓低油價。Lombard Odier Investment Managers 宏觀研究主管伊耶波 (Florian Ielpo) 表示，布蘭特原油下週跌破每桶 90 美元已非遙不可及，若成真，將為金融市場提供更有利的環境，因為油價一直是今年全球經濟與通膨憂慮的主要來源。

隨著能源價格降溫，投資人也逐漸降低對全球經濟陷入停滯性通膨的擔憂。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，目前判斷是否需要升息仍言之過早，相關談話進一步支持近期美債市場連續上漲走勢。

AI 熱潮持續發酵 戴爾財測驚艷帶動科技股走強

除了地緣政治因素外，AI 投資熱潮仍是支撐美股的重要動能。

戴爾科技公布優於市場預期的財測後，盤前股價勁揚 34%。公司受惠於 AI 伺服器需求強勁，最新營收展望大幅超越分析師預估，再次凸顯企業對 AI 基礎設施投資的熱度未減。

歐洲市場方面，泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.4%，收復本周跌幅。不過，法國、義大利與西班牙最新通膨數據高於預期，強化市場對歐洲央行可能進一步升息的預期，歐洲公債價格因此在平盤附近震盪。

Jefferies 首席經濟學家庫馬爾 (Mohit Kumar) 指出，若美伊最終達成協議，風險資產仍有進一步上漲空間，而利率市場的反應幅度可能比股市更大。

不過，也有市場人士提醒，由於投資人仍難以完全評估衝突後續影響，目前市場樂觀情緒仍相對克制，油價與相關類股短期波動恐將持續。

截至台北時間周五（29 日）21 時許：

焦點個股：

戴爾 (DELL-US) 早盤股價上漲 31.99%，至每股 418.49 美元

戴爾科技 (Dell Technologies) 盤前勁揚近 37%，主因公司大幅上調全年財測。戴爾預估全年經調整每股盈餘將達 17.9 美元，營收介於 1650 億至 1690 億美元之間，遠高於 LSEG 調查分析師預估的每股 13.09 美元及 1425 億美元營收。亮眼展望顯示企業 IT 與 AI 相關基礎設施需求持續強勁，激勵投資人買盤湧入。

慧與科技 (HPE-US) 早盤股價上漲 10.13%，至每股 42.08 美元

受到戴爾科技強勁財報與財測帶動，電腦硬體與 IT 服務類股盤前同步走高。慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise) 大漲逾 17%，超微電腦 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 上漲近 10%，惠普 (HPQ-US) 也勁揚近 7%。市場看好企業持續加碼 AI 伺服器與資料中心投資，帶動相關供應鏈需求成長。

Snowflake(SNOW-US) 早盤股價上漲 3.65%，至每股 247.92 美元

資料雲端軟體公司 Snowflake 周五盤前再漲 1.5%，延續前一交易日大漲 36% 的強勁走勢。Snowflake 日前公布財報後股價創下歷來最佳單日表現，匯豐銀行 (HSBC) 隨後將其評級上調至「買進」。該行指出，隨著企業對 AI 工具需求持續成長，Snowflake 有望成為主要受惠者之一，進一步推升市場對公司成長前景的樂觀預期。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美國川普政府日前釋放訊號，結束衝突停火協議可望達成。不過市場普遍認為，即便戰事落幕，國際油價也難以快速回落至衝突爆發前的水平。