鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-29 17:34

國票金控 (2889-TW) 於今 (29) 日上午舉行股東常會後，下午緊接著召開第九屆第一次董事會，會中順利推舉出新任董事長與總經理人選。新任董事長由兆豐金控前董事長、第一商業銀行法人代表張兆順接任；新任總經理由兆豐金獨立董事吳瑛出任。

然而，先前引發外界高度關注的副董事長職務，因涉及內部爭議，在今日董事會後發布的重大訊息公告中，並未見到推舉結果，顯見高層仍對該職位存廢未達成共識，暫時擱置。

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國票金控下午發布重大訊息，原任董事長魏啟林 (台灣領航資產投資法人代表) 因任期屆滿，今日董事會決議由張兆順接掌董事長一職，並於同日正式生效。

張兆順過去曾任兆豐金控董事長，在金融圈資歷深厚、戰功彪炳，本次代表第一商業銀行進駐國票金控並出任董座，外界預期將為國票金注入穩健經營的新氣象。

在總經理人事方面，原總經理陳冠舟同樣任期屆滿，董事會通過聘任吳瑛女士為新任總經理。不過，本次總經理聘任案將依程序報請金管會審查，並自主管機關核准函到之日起正式生效。在主管機關正式核准前，總經理職務將由吳瑛先行代理。