鉅亨網編譯段智恆 2026-05-29 22:13

戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 周五 (29 日) 股價盤中一度飆升 35%，創下兩年來最大單日漲幅，主因公司大幅上調全年財測，並預期人工智慧 (AI) 伺服器需求將持續強勁成長，激勵投資人追捧。

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戴爾表示，截至 2027 年 1 月止的會計年度營收預估約為 1670 億美元，其中 AI 伺服器相關營收可望達 600 億美元，遠高於先前約 1,400 億美元的營收展望，也優於市場預期的 1421 億美元。

受樂觀展望帶動，戴爾股價盤中最高上漲至 428.68 美元，創歷史新高，也是 2024 年 3 月以來最大盤中漲幅。隨著市場持續押注 AI 基礎設施需求，戴爾股價截至本周四收盤為止，今年累計漲幅已超過 150%。

戴爾指出，專為 AI 運算設計的伺服器持續受到市場追捧，客戶涵蓋 CoreWeave(CRWV-US)、Nscale 等雲端運算服務供應商，以及大型企業與 AI 模型開發商。該公司第一季新增 AI 相關訂單達 244 億美元，AI 伺服器銷售額達 161 億美元。

戴爾營運長 Jeff Clarke 表示，公司目前看不到 AI 需求放緩的跡象。第一季結束時，AI 伺服器未完成訂單金額高達 513 億美元，為未來營運提供強勁支撐。

截至 5 月 1 日止的第一季，戴爾營收年增 88% 至 438 億美元，大幅優於市場預期的 355 億美元。除了 AI 產品需求旺盛外，搭載中央處理器 (CPU) 的傳統伺服器銷售同樣表現亮眼，相關業務營收年增近一倍至 85 億美元。

獲利表現同樣超乎預期。排除特定項目後，每股盈餘達 4.86 美元，遠高於市場預估的 2.99 美元。戴爾近年積極控制成本並改善獲利能力，以因應記憶體晶片價格快速上漲帶來的壓力。

戴爾財務長 David Kennedy 表示，隨著企業逐漸將 AI 應用從模型訓練轉向實際部署與使用，公司不僅能受惠於 AI 伺服器需求，還可望帶動更多周邊產品與企業 IT 設備銷售，為長期成長提供更廣泛動能。

此外，美國國防部本周宣布，將授予戴爾一項價值 97 億美元的合約，協助管理微軟 (MSFT-US) 軟體授權。分析師認為，這項大型政府合約有助於戴爾降低對 AI 業務的依賴，進一步拓展成長來源。