鉅亨網編譯段智恆 2026-05-27 19:35

俄烏戰爭進入第四年半之際，烏軍高層認為戰場局勢可能正逐步出現變化。烏克蘭第三軍團 (Third Army Corps) 指揮官比列茨基 (Andriy Biletsky) 接受《路透》專訪時表示，未來 6 個月將是戰局最關鍵時刻，烏軍若能維持近期反攻動能(momentum)，有機會重新掌握戰場主導權，並在未來停火談判中以更強勢地位與俄羅斯交涉。

俄軍已「打到快沒力」？烏軍高層預告：半年內迎重大轉折(圖：REUTERS/TPG)

比列茨基指出，俄軍雖然自 2022 年全面入侵以來持續推進，但今年攻勢已明顯放緩。他認為俄軍正面臨疲勞與兵力消耗問題，已難再像過去一年那樣快速突破烏軍防線。

‌



他在烏克蘭東北部哈爾科夫 (Kharkiv) 地區一處地下據點受訪時說：「我相信未來 6 到 9 個月將是轉折點，更精確地說，接下來 6 個月最為關鍵。」

俄烏目前在頓內茨克 (Donetsk) 地區的控制權問題上僵持不下。俄羅斯希望完全掌控當地，而烏克蘭則拒絕撤出俄軍尚未成功占領的區域，這也成為美國支持的停火談判遲遲未能突破的重要原因之一。

烏軍盼重奪戰場主導權

比列茨基表示，烏軍現階段目標是找出能改善戰略位置的方向，奪取具關鍵意義的戰略據點，藉此迫使俄方在談判桌上面對一個「更強大的烏克蘭」。

他說：「我們必須從強勢而非弱勢的位置，與俄羅斯討論真正穩定的停火。」

路透指出，比列茨基曾創立具右翼背景的亞速營 (Azov Battalion)，如今統率數萬名士兵，其第三軍團被視為烏軍最具戰力的部隊之一。

近期烏軍加強以中程無人機攻擊俄軍防空與後勤系統，也讓長程打擊更容易深入俄羅斯境內，攻擊能源與軍事設施。烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 上周表示，烏軍 2026 年以來已收復近 600 平方公里土地，但路透無法獨立驗證相關數據。

芬蘭戰爭分析機構 Black Bird Group 分析師赫林 (John Helin) 也認同俄軍疲態正在浮現。他指出，俄軍可能會比烏軍更早面臨崩潰壓力。

美國智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War) 本周也表示，烏軍正逐步改變戰爭過去長期陷入僵持的局面，未來可能具備發動有限機械化攻勢的能力。

俄軍猛攻「堡壘防線」 雙方無人機競賽升溫

目前俄軍持續向烏東「堡壘防線」(Fortress Belt)施壓，戰火集中在戰略城市康斯坦丁尼夫卡 (Kostiantynivka) 一帶。這條由多座重兵防守城市構成的防線，被視為烏軍守住頓巴斯 (Donbas) 的關鍵。

比列茨基表示，其部隊目前穩守斯洛維揚斯克 (Sloviansk) 周邊側翼，迫使俄軍只能正面強攻城市，而高強度消耗戰也導致俄軍基層指揮官損失嚴重。

他認為，俄軍兵力短缺問題已愈發明顯，「他們已無法像一年前那樣推進」。

在科技戰方面，比列茨基指出，馬斯克限制俄軍使用星鏈 (Starlink) 衛星網路後，俄軍戰場通訊能力受到衝擊。不過，他也坦言雙方在軍事科技發展上大致勢均力敵。

他表示，烏軍目前在無人地面載具 (UGV) 與大型轟炸無人機方面占優勢，但俄軍則在光纖無人機技術領先，這類無人機因不依賴無線訊號，因此難以遭到干擾。

比列茨基透露，其軍團正大量導入搭載機槍與火箭發射器的機器人與自殺式無人機，希望到 2027 年讓機器系統取代約 30% 的步兵任務。