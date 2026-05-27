鉅亨網編譯段智恆 2026-05-27 20:30

知情人士表示，目標百貨目前正試行新的店員評估制度，除了顧客服務品質外，也會綜合執行力、可靠度與團隊合作等面向進行考核。管理階層將依據這些標準，建立更明確的門市服務評估機制，未來預計推廣至全美各地門市。

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目標百貨發言人回應指出，提升門市購物體驗是公司目前最重要的策略目標之一，未來將持續投資相關訓練與工具。公司表示，已有超過 30 萬名員工完成相關培訓，內容聚焦於讓門市更容易購物、服務態度更加友善。

彭博先前曾報導，目標百貨去年底已要求店員在顧客距離 10 英尺內時主動微笑、眼神接觸並打招呼或揮手示意；若顧客距離縮短至 4 英尺內，店員則應視情況主動詢問是否需要協助，或簡單寒暄。

除了服務改革外，目標百貨近期也同步調整員工服裝規範，要求門市人員穿著素面紅色上衣，搭配藍色牛仔褲或卡其褲，以統一品牌形象。

總部位於明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）的目標百貨，近年銷售表現持續低迷，新任 CEO 費德爾克（Michael Fiddelke）上任後，正試圖透過改善門市體驗、商品策略與科技投資來扭轉頹勢。

目標百貨高層上週在財報會議中表示，公司正致力改善顧客等待時間、商品庫存、門市整潔與員工互動品質，其中缺貨問題仍是消費者最常抱怨的痛點之一。