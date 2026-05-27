鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-27 22:00

美股主要指數周三 (27 日) 開盤小幅走高，在 AI 概念股持續受到資金追捧下，市場風險情緒維持偏多，同時投資人也關注美伊談判進展，期待雙方最終達成協議、推動荷姆茲海峽恢復正常航運。

〈美股早盤〉AI熱潮續撐主要指數開高 市場關注美伊談判進展(圖：REUTERS/TPG)

油價回落，美國原油跌破每桶 90 美元，進一步舒緩市場對能源衝擊與通膨壓力的憂慮。不過，資安類股表現疲弱，拖累標普 500 指數漲幅受限，Palo Alto Networks 與 CrowdStrike 等個股同步走低。另一方面，AI 熱潮持續帶動半導體與記憶體族群走強，美股整體仍維持接近歷史高點水準。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 140 點或 0.3%，那斯達克綜合指數跌 0.03%，標普 500 指數漲 0.01%，費城半導體指數跌近 0.9%。台積電 ADR 漲近 3.8%。

標普 500 指數有望寫下自 2023 年底以來最長連續周線上漲紀錄，道瓊工業指數開盤上漲逾 300 點，美國公債殖利率回落也進一步支撐科技與成長股表現。

美股主要指數持續逼近歷史高點，市場一方面押注人工智慧 (AI) 熱潮將持續推升科技股估值，另一方面則期待伊朗戰事有望降溫、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 恢復正常航運，帶動油價回落。

標普 500 指數小幅走高，美國原油價格則跌破每桶 90 美元。市場情緒受到伊朗媒體報導提振，內容指出一份非正式的臨時和平協議草案顯示，一旦協議正式敲定，荷姆茲海峽可望在一個月內恢復正常通行。

自美伊衝突爆發以來，荷姆茲海峽航運量大幅萎縮，引發能源價格飆升，也對全球經濟、企業與金融市場造成衝擊。投資人近期高度關注談判進展，希望確認海峽是否能重新開放。

儘管中東局勢仍具不確定性，但 AI 概念股持續成為市場主軸，尤其記憶體晶片類股漲勢再度升溫。投資人押注 AI 熱潮將帶動產業長期重估，推升相關企業估值持續攀高。

Piper Sandler 市場技術分析師強森 (Craig Johnson) 表示：「AI 驅動的市場敘事，仍持續壓過美伊局勢相關雜音，市場依舊期待衝突能比預期更快獲得解決。」

不過，市場對和平協議能否迅速落地仍保持審慎態度。稍早一名伊朗官員表示，高濃縮鈾庫存問題並未被列入談判議程，而美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 也警告，任何和平協議可能仍需數天時間才能正式完成。

Annex Wealth Management 首席經濟學家雅各布森 (Brian Jacobsen) 表示：「伊朗官媒報導某些內容，不代表協議已經拍板定案。」

截至台北時間周三（27 日）21 時許：

焦點個股：

Palo Alto Networks(PANW-US) 早盤股價下跌 2.32%，至每股 250.79 美元

網路安全類股周三盤前走低，主因 Zscaler 財報表現拖累市場情緒，連帶壓抑同業股價表現。Palo Alto Networks 盤前下跌約 4%，CrowdStrike(CRWD-US) 跌幅也超過 3%。投資人擔憂，在企業 IT 支出環境仍偏保守下，資安產業成長動能恐面臨壓力。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 3.33%，至每股 925.70 美元

美光 (Micron) 股價漲勢延續，周三盤前再度大漲 7%，成為標普 500 指數盤前表現最佳個股之一。美光周二正式突破 1 兆美元市值，躋身美股「兆元俱樂部」，市場持續看好 AI 與高頻寬記憶體（HBM）需求將推升公司營運表現。

Sandisk(SNDK-US) 早盤股價上漲 0.85%，至每股 1,602.99 美元

儲存裝置廠 Sandisk 周三盤前上漲約 3%，主因 Barclays 將其投資評等由「中立」調升至「加碼」。巴克萊 (Barclays)(BCS-US) 指出，儲存晶片市場供需失衡情況可能一路延續至 2027 年，將有利於 Sandisk 等業者掌握更強定價能力，進一步推升獲利表現。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：