鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-23 02:00

美國總統川普任命的聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 周五 (22 日) 正式宣誓就職，接替長期遭川普批評的鮑爾 (Jerome Powell)。然而，華許上任之際，美國經濟正面臨高通膨、油價飆升與市場升息預期升溫等多重壓力，Fed 政策方向也陷入兩難。

華許正式接掌Fed！高通膨與升息壓力成首道考驗(圖：REUTERS/TPG)

華許在白宮東廳宣誓，由美國最高法院大法官湯瑪斯 (Clarence Thomas) 主持典禮。川普在致詞時表示，希望華許「完全獨立」，強調「不要看我、不要看任何人，只要做好自己的工作」。

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不過，川普同時也暗示，不希望 Fed 阻礙經濟擴張。他表示，華許理解「經濟繁榮是好事」，並稱「不需要過度緊縮，只要讓經濟持續繁榮」。

市場則密切關注，華許能否在政治壓力與通膨風險之間維持 Fed 獨立性。

油價與通膨升溫 Fed 內部轉向鷹派

華許接掌 Fed 之際，美國正面臨伊朗戰爭推升能源價格的壓力。近期油價已突破每桶 100 美元，高關稅與 AI 基礎建設擴張，也進一步推升公用事業與進口成本。

最新數據顯示，美國消費者長期通膨預期升至 7 個月高點，市場已開始押注 Fed 可能在年底前升息，而非降息。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周五也明顯轉鷹，主張 Fed 應移除政策聲明中的「寬鬆傾向」，並強調未來升息與降息的可能性應被視為相同。

華勒表示，近期通膨壓力已從能源擴散至更廣泛領域，Fed 應讓市場明確知道，「未來降息並不比升息更有可能」。

Fed 上月會議紀錄也顯示，多數官員認為，如果通膨持續高於 2% 目標，可能需要進一步升息。目前聯邦基金利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間。

華許過去曾批評 Fed 過度依賴量化寬鬆與「集體思維」，並承諾推動 Fed「體制改革」，包括縮減 6.7 兆美元資產負債表、建立新的通膨分析框架，以及調整 Fed 對外溝通方式。

不過，市場認為，他上任後的首要挑戰，恐怕不是改革，而是如何在經濟放緩風險與通膨升溫之間做出艱難選擇。

Fed 獨立性再成焦點 市場緊盯華許立場

川普過去多次公開抨擊鮑爾不願降息，甚至曾試圖撤換 Fed 理事庫克 (Lisa Cook)，相關案件目前仍待最高法院裁決。外界因此高度關注，華許是否能維持 Fed 不受政治干預。

華許在參議院聽證會上曾表示，「通膨是 Fed 的選擇」，強調 Fed 可透過利率政策抑制需求與控制物價。他也承諾將獨立決策，不受白宮影響。

部分川普盟友近期則試圖替華許「降溫」，包括財長貝森特 (Scott Bessent) 與前白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 都公開表示，Fed 可暫時維持利率不變，以避免市場動盪。

值得注意的是，鮑爾卸任主席後仍留任 Fed 理事會至 2028 年，打破歷任主席慣例。鮑爾表示，持續留任是為了維護 Fed 獨立性，而非削弱華許權威。