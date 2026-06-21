鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-21 10:10

研調機構集邦最新研究指出，全球人工智慧專用光收發模組市場正進入高速成長期，受到 AI 資料中心加速建置與高速光連接需求升溫的帶動，預估全球市場規模將由去年的 165 億美元，擴大至今年的 260 億美元，年增幅超過 57%，網通廠智邦 (2345-TW) 與明泰 (3380-TW) 已積極布局 1.6T 交換器領域，可望從中受惠。

集邦提到，隨著四大雲端服務供應商（CSP）大舉建置 AI 資料中心，統的 400G、800G 傳輸速度已難以應付龐大的數據流量。北美超大型資料中心流量長期維持年增 30% 以上的爆發性成長，這直接促使高速網通硬體產品由 800G 轉向 1.6T 世代的全面重定價與結構性升級。

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集邦表示，2026 至 2027 年將是全球大廠卡位 1.6T 新世代供應鏈的最關鍵轉折期，台廠在晶圓代工、雷射晶片、被動光學元件與模組封測已有厚實基礎，可望藉此結構性機會擴大高附加價值市場的市佔率。

智邦在 AI 高階網通領域展現領導實力，去年度財報每股獲利高達 47.13 元，客戶需求更較年初原先預期更為暢旺。智邦近年積極布局 1.6T 高階交換器、人工智慧加速器模組及光交換器等新產品，目前 1.6T 交換器已順利進入量產，下半年有望擴大出貨。

因應客戶對光通訊產品的強勁拉貨，智邦近年大舉布建全球產能，台灣桃園龜山廠預計於第三季放量，並規劃越南、美國達拉斯、新加坡及馬來西亞等多國生產基地，透過區域供應多元化來鞏固全球一線大廠與超大規模雲端客戶的關鍵專案。

而明泰全新 1.6T 水冷交換器解決方案可望在第二季送樣，除了主攻超大規模雲端客戶以縮短供應鏈，更力拚在年底前達成量產交貨目標，下半年成長力道將更為強勁。