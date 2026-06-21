鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-21 11:43

光通訊廠大廠波若威 (3163-TW) 受惠於光纖套件成功打入 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 共同封裝光學 (CPO) 生態系，相關產品線持續邁進，包含光纖套件及光纖配線盒產品群產品，預計會在今年下半年度開始量產出貨，第 4 季逐步放量。法人預期，未來可望為波若威迎接明顯成長動能。

波若威憑藉其優異的 800G 光纖套件良率，成功打入輝達供應鏈 CPO 產品中，CPO 相關的光纖套件與配線盒預計下半年起量產，第 3 季小量試產，第 4 季月產能可望達到千級，明 (2027) 年第 1 季將挑戰月產萬級規模。

‌



波若威於上周 (16 日) 舉行股東會上也表示，今年成長動能主要來自於光被動元件三大應用產品的建置，包括 AI/DC 伺服器中相關之光纖接線盒、1.6T 產品、下世代 PON 和下世代 CATV。

波若威光被動元件三大應用產品建置： 一、 AI/DC 高密度光纖接線盒（支援 CPO 平台） 二、 北美 1.6T 高速光纖套件（聚焦高速光收發） 三、 800G/1.6T 客製化傳輸線與超高密度 MMC 產品

三大應用部分，首先應用於 AI/DC 伺服器中的光纖接線盒產品群，以因應 CPO 平台所需應對之高密度光纖布局，將光纖訊號從輸入連接器重新路由和布線至輸出連接器，以實現緊湊、可重複且精確的訊號混合，從而簡化複雜布線。

二、應用於 AI/DC 伺服器中 1.6T 之光纖套件產品群，以高速光收發器為發展主軸，應用於北美市場。

三、伺服器中 800G/1.6T 之客製 Jumper/Cable 產品群，以單模 / 多模平台為業務發展主軸，主力放量於單模平台 (SM) 及部分多模平台 (MM)。另新增 MMC Jumper 產品群，主要應用在超小機架空間及高密度與高效能的光連接場域。