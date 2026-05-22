鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-23 01:30

美國密西根大學 (University of Michigan) 周五 (22 日) 公布的 5 月消費者信心終值跌至 44.8，不僅低於市場預期與初值 48.2，也較 4 月 49.8 進一步下滑，創下歷史新低。伊朗戰爭推升油價與生活成本，加深美國民眾對通膨與經濟前景的憂慮，即使美股近期頻創新高，仍未能提振消費者情緒。

美國5月消費者信心跌至歷史新低 油價與通膨壓力升溫(圖：REUTERS/TPG)

(圖：ZeroHedge)

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調查顯示，消費者對未來 5 至 10 年的長期通膨預期升至 3.9%，高於 4 月的 3.5%，創 7 個月新高；未來一年通膨預期則升至 4.8%。受訪者普遍擔憂，高油價壓力可能從能源擴散至更多商品與服務。

(圖：ZeroHedge)

油價飆升侵蝕民眾荷包 低收入族群壓力加劇

密西根大學消費者調查主任 Joanne Hsu 表示，生活成本仍是消費者最主要的憂慮，57% 的受訪者主動提到高物價正在侵蝕個人財務，高於前月的 50%。

伊朗戰事爆發後，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運受干擾，推升全球能源價格與供應鏈壓力。根據美國汽車協會 (AAA) 數據，美國普通汽油均價已升至每加侖 4.552 美元，較戰爭爆發初期大漲逾 50%，維持在 2022 年以來高點附近。

調查顯示，低收入族群與未具大學學歷者的信心惡化最為明顯，這些族群更容易受到汽油、食品與日用品價格上漲衝擊。Navy Federal Credit Union 首席經濟學家 Heather Long 直言：「美國消費者對經濟感到憤怒，他們無法接受生活基本開銷愈來愈高。」

儘管近期美股在 AI 熱潮帶動下持續創高，道瓊工業指數甚至刷新伊朗戰爭爆發以來新高，但多位經濟學家指出，多數家庭的財富集中於退休帳戶，股市上漲難以立即改善民眾日常生活壓力。

FWDBONDS 首席經濟學家 Christopher Rupkey 表示，消費者雖仍持續支出，但生活成本危機意味著「錢包裡的每一塊錢都被生活基本開銷榨乾，幾乎沒有餘力用於娛樂或旅遊」。

市場與民眾感受脫節 Fed 降息預期再受挑戰

此次調查中，現況指數降至 45.8，預期指數跌至 44.1，雙雙改寫歷史低點。消費者對自身財務狀況的評價也追平歷史最差紀錄。

值得注意的是，共和黨與無黨派選民的信心明顯惡化，相關族群對長期通膨的預期大幅升高。路透／Ipsos 本周民調也顯示，川普支持率接近重返白宮以來低點，共和黨內部支持度同步下滑。

市場認為，消費者通膨預期持續升溫，恐使聯準會 (Fed) 更難啟動降息。Brean Capital 首席經濟顧問 John Ryding 指出，Fed 原本認為油價衝擊只屬暫時性，只要通膨預期仍受控即可忽略，但最新數據「正嚴重考驗這項說法」。

儘管目前就業市場仍具韌性，消費支出也尚未明顯轉弱，但市場開始擔憂，隨著退稅效應消退、家庭儲蓄逐漸耗盡，加上物價持續攀升，美國經濟下半年恐面臨更大壓力。