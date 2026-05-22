美股

美國5月消費者信心跌至歷史新低 油價與通膨壓力升溫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美國密西根大學 (University of Michigan) 周五 (22 日) 公布的 5 月消費者信心終值跌至 44.8，不僅低於市場預期與初值 48.2，也較 4 月 49.8 進一步下滑，創下歷史新低。伊朗戰爭推升油價與生活成本，加深美國民眾對通膨與經濟前景的憂慮，即使美股近期頻創新高，仍未能提振消費者情緒。

cover image of news article
美國5月消費者信心跌至歷史新低 油價與通膨壓力升溫(圖：REUTERS/TPG)

(圖：ZeroHedge)
(圖：ZeroHedge)

調查顯示，消費者對未來 5 至 10 年的長期通膨預期升至 3.9%，高於 4 月的 3.5%，創 7 個月新高；未來一年通膨預期則升至 4.8%。受訪者普遍擔憂，高油價壓力可能從能源擴散至更多商品與服務。

(圖：ZeroHedge)
(圖：ZeroHedge)
油價飆升侵蝕民眾荷包 低收入族群壓力加劇

密西根大學消費者調查主任 Joanne Hsu 表示，生活成本仍是消費者最主要的憂慮，57% 的受訪者主動提到高物價正在侵蝕個人財務，高於前月的 50%。

伊朗戰事爆發後，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運受干擾，推升全球能源價格與供應鏈壓力。根據美國汽車協會 (AAA) 數據，美國普通汽油均價已升至每加侖 4.552 美元，較戰爭爆發初期大漲逾 50%，維持在 2022 年以來高點附近。

調查顯示，低收入族群與未具大學學歷者的信心惡化最為明顯，這些族群更容易受到汽油、食品與日用品價格上漲衝擊。Navy Federal Credit Union 首席經濟學家 Heather Long 直言：「美國消費者對經濟感到憤怒，他們無法接受生活基本開銷愈來愈高。」

儘管近期美股在 AI 熱潮帶動下持續創高，道瓊工業指數甚至刷新伊朗戰爭爆發以來新高，但多位經濟學家指出，多數家庭的財富集中於退休帳戶，股市上漲難以立即改善民眾日常生活壓力。

FWDBONDS 首席經濟學家 Christopher Rupkey 表示，消費者雖仍持續支出，但生活成本危機意味著「錢包裡的每一塊錢都被生活基本開銷榨乾，幾乎沒有餘力用於娛樂或旅遊」。

市場與民眾感受脫節 Fed 降息預期再受挑戰

此次調查中，現況指數降至 45.8，預期指數跌至 44.1，雙雙改寫歷史低點。消費者對自身財務狀況的評價也追平歷史最差紀錄。

值得注意的是，共和黨與無黨派選民的信心明顯惡化，相關族群對長期通膨的預期大幅升高。路透／Ipsos 本周民調也顯示，川普支持率接近重返白宮以來低點，共和黨內部支持度同步下滑。

市場認為，消費者通膨預期持續升溫，恐使聯準會 (Fed) 更難啟動降息。Brean Capital 首席經濟顧問 John Ryding 指出，Fed 原本認為油價衝擊只屬暫時性，只要通膨預期仍受控即可忽略，但最新數據「正嚴重考驗這項說法」。

儘管目前就業市場仍具韌性，消費支出也尚未明顯轉弱，但市場開始擔憂，隨著退稅效應消退、家庭儲蓄逐漸耗盡，加上物價持續攀升，美國經濟下半年恐面臨更大壓力。

外界也注意到，美股創高與消費者信心崩跌之間的落差正在擴大。部分分析人士警告，AI 投資熱潮支撐股市，但高通膨與生活成本壓力持續侵蝕民眾信心，這種背離現象恐難長期維持。


文章標籤

美國經濟消費者信心密西根大學油價通膨伊朗戰爭荷姆茲海峽聯準會Fed降息升息美股通膨預期AI人工智慧消費支出物價利率貨幣政策TOP

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數50749.700.92%
NASDAQ10029614.63+0.88%
費城半導體12284.072.68%
美元指數99.224-0.03%
S&P 5007493.650.64%
美國10年公債殖利率4.57-2.12%
ICE布蘭特原油期貨%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty