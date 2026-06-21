鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-21 11:08

台股震盪整理，投資人不免擔心端午連假後「變盤」？6 月盤中曾出現明顯修正，市場情緒轉趨審慎，且台積電 (2330-TW) （TSM-US）7 月法說會，市場亦聚焦在其在全年財測是否上修。摩根資產管理點出資金的重新配置現象，上一週半導體與金融股成為盤面 2 大吸睛焦點，帶動市場上攻。施羅德投信則示警 3 大轉折訊號，包含融資餘額快速擴張、高價股與龍頭股漲勢鈍化、資金轉進題材與落後補漲族群，行情由趨勢上漲轉為整理階段，投資策略應該回歸紀律與風控，適度整理有助於消化過熱籌碼。

近期台股呈現明顯類股輪動，大盤波動明顯加大，半導體和金融股成為盤面二大吸睛焦點，金融股甚至一度搶了半導體股的風采。根據最新統計，過去一周期間，半導體指數上漲約 7.55%，金融保險指數更達 7.76%，成為帶動整體市場上攻的主要動能；這也讓部分布局在半導體與金融等族群為主的主動式 ETF 得以在淨值上挑戰新高，如 00401A 在 6 月 18 日盤中就一度站上 14 元。

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相較於半導體與金融類股在近期的強勢表態，過去的 AI 熱門族群在同期的表現則相對轉弱，比如通信網路類股指數漲幅 3.13%，電腦及週邊設備指數小幅上漲 0.1%，表現落後大盤 6.13%，反映資金短期出現快速輪動，也讓部分專注在 AI 熱門族群的 ETF 淨值陷入震盪。在此輪資金重新配置下，布局半導體與金融權重較高的 ETF 表現相對突出。

00401A 產品經理陳柏翰指出，半導體族群近期受惠於先進製程需求持續，以及 AI 應用長期趨勢未變，基本面支撐仍然穩健；而金融股則因高殖利率題材與獲利表現支持，在震盪行情中吸引資金進駐，形成短期防禦與收益兼具的配置選項。然而，儘管 AI 仍被視為未來產業成長的核心主軸，但單一族群向來難以長期主導盤面。觀察近期表現，AI 相關族群如通信網路與電腦週邊波動加劇，資金輪動速度加快，使投資操作難度顯著提升。

陳柏翰建議，在當前市場環境下，投資策略宜更重視多元配置與動態調整，而非過度集中單一題材。透過同時布局半導體、金融等不同產業，不僅有助於分散風險，也能在類股輪動過程中掌握不同階段的投資機會。

在此環境下，與與其急於進場抄底，不如回歸紀律，透過籌碼與基本面變化，檢視風險並重新配置資產。

施羅德投信台股基金經理人柯鴻旼表示，從近期市場結構觀察，有三項指標值得高度關注：首先是融資餘額快速擴張，當融資增幅明顯高於指數漲幅，代表短期槓桿資金過度累積，易引發連鎖去槓桿賣壓；其次是高價股與龍頭股漲勢鈍化，領漲族群出現獲利了結且難以續創新高，顯示市場對利多反應轉趨保守；最後是資金轉進題材與落後補漲族群，資金由核心產業擴散至二、三線或題材股，反映市場動能逐步轉弱。當這三項訊號同時出現，往往意味行情由趨勢上漲轉為整理階段。

在高本益比與資金充沛的環境中，市場關注的不再只是企業是否達成既有財報預期，而是成長動能能否延續、未來展望是否持續上修。當利多已提前反映，市場評價的依據，也從已實現表現轉向未來成長是否持續上修。以博通為例，儘管第二季財報與第三季財測皆優於市場預期，但因全年 AI 相關財測未進一步上修，仍引發賣壓。

柯鴻旼進一步表示，在震盪整理階段，投資策略應該回歸紀律與風控，重點可歸納為四大操作策略：一是適時獲利了結、提高現金比重，掌握輪動異常訊號，保留資金彈性；二是汰弱留強，降低波動風險，減碼高波動或體質較弱個股；三是等待非理性修正後的布局機會，市場過度恐慌時，反而浮現長期投資價值；四是分批進場，控制節奏，避免單點承接風險，降低時點誤判影響。核心在於保留再投入的能力，而非完全退出市場。

市場短期常受情緒主導，但長期而言，股價終將回歸基本面。科斯托蘭尼所提出的「老人與狗」比喻，即為企業基本面穩步前行，而股價則在其周圍來回波動。今年以來台股的強勢反映了資金提前反應成長預期，而近期修正更可能是過度領先後的回歸，而非基本面反轉。適度整理有助於消化過熱籌碼，使市場結構更健康。

在波動加劇的市場環境中，主動式投資的價值更加凸顯。透過靈活調整持股與嚴謹風險控管，有助於降低回檔衝擊並提升投資效率。以施羅德台股主動策略為例，近期在市場震盪中仍展現穩健表現，其中施羅德台灣樂活中小基金於同類型產品中表現亮眼，反映選股與風控能力的重要性。