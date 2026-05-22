鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-23 01:00

聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周五 (22 日) 明確釋出鷹派訊號，表示支持移除 Fed 政策聲明中的「寬鬆傾向」(easing bias)措辭，讓市場清楚知道，Fed 下一步利率行動「升息與降息機率相當」，並警告若通膨持續居高不下，未來不能排除重新升息可能。

Fed理事華勒轉鷹 稱談降息「很瘋狂」並支持移除寬鬆傾向(圖：REUTERS/TPG)

華勒在德國法蘭克福一場經濟論壇演說時指出，伊朗戰爭引發的能源衝擊正在推升價格壓力，Fed 目前應保持耐心，維持利率不變，直到更清楚掌握戰爭對經濟的影響。

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不過，他也坦言，近期通膨與就業數據已讓他改變原本偏向降息的立場。

華勒表示：「通膨並未朝正確方向前進，在目前情況下，談論短期內降息有點瘋狂 (Crazy)。你不能看著這些數據，還認真地說 Fed 可能 9 月降息。」

華勒強調，他目前並未主張立即升息，但若通膨未能迅速降溫，他將支持未來升息。他指出，若市場通膨預期開始失控，他不會猶豫支持調高聯邦基金利率目標區間。

市場轉向押注 Fed 升息

華勒談話後，市場迅速調整對 Fed 政策路徑的預期。利率交換市場首次完全反映 Fed 今年 12 月前升息 1 碼 (25 個基點) 的可能性，甚至開始押注 9 月或 10 月升息機率。美國 2 年期公債殖利率應聲走高，美元同步上漲。

Fed 上月會議紀錄其實已透露政策風向轉變。當時多數官員便警告，若通膨持續高於 2% 目標，央行可能需要重新考慮升息。當次會議中，還有 3 位官員反對政策聲明保留「寬鬆傾向」。

近期數據也強化市場對通膨風險的擔憂。美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年升 3.8%，創 2023 年以來最大增幅；最新調查則顯示，美國消費者信心 5 月跌至歷史低點，民眾對未來 5 至 10 年通膨預期升至 3.9%，創 7 個月新高。

華勒表示，近期政府公債殖利率大幅攀升，本身其實也在收緊金融環境，有助 Fed 對抗通膨。他形容，目前美國就業市場已趨於穩定，而非過熱，因此未來數月貨幣政策核心將更聚焦通膨，而非擔憂經濟放緩。

華許上任後恐面臨鷹派壓力

華勒發表談話之際，華許 (Kevin Warsh) 預計稍晚在白宮宣誓就任 Fed 主席。

美國總統川普過去多次公開施壓 Fed 降息，並曾表示若華許上任後未立刻降息，他將感到失望。外界因此質疑，華許是否能在川普壓力下維持 Fed 獨立性。

對此，華勒周五也罕見談及央行獨立性問題，警告若市場認為 Fed 獨立性受到威脅，恐引發債市劇烈波動。不過，他仍相信 Fed 制度最終會維持獨立運作。