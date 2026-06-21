鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-21 09:10

輝達 (NVDA-US)GB 系列伺服器拉貨動能維持強勁，加上新一代平台 Vera Rubin 持續推進，且 ASIC 需求逐步提升，法人看好將帶動水冷散熱用量提升。時序將進到下半年，在 GPU 與 ASIC 同步帶動下，散熱廠健策 (3653-TW)、奇鋐 (3017-TW) 與雙鴻 (3324-TW) 皆預期，下半年營運將優於上半年。

GPU及ASIC需求強勁，健策、奇鋐、雙鴻下半年營運看增。(圖：shutterstock)

健策總經理林錦隆指出，旗下均熱片產品需求正向，包括 GPU 與 ASIC 皆有出貨。其中，隨著 ASIC 逐步放量，預計下半年開始，數家 ASIC 客戶單月的出貨量將高於 GPU。

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針對輝達 Vera Rubin 均熱片方案改回一片式設計，林錦隆則指出，雖改回一片式，但整體朝向兩片式發展的趨勢不變，且已有好幾家客戶朝兩片式開發。法人也表示，AMD(AMD-US)MI455 系列均熱片方案仍採用兩片式設計，且價格更高，產品將於第四季放量，可望成為動能之一。

奇鋐董事長沈慶行指出，受惠 AI 需求強勁成長，看好下半年營運優於上半年，且訂單能見度看至 2028 至 2029 年。他並指出，AI 產業將呈現「大者恆大」，未來獲利的成長幅度將高於營收。

沈慶行提到，在爆發性成長後，不再追求無限制的產能擴張，後續擴產規劃將視客戶需求而定。目前奇鋐越南占整體產能占比約 45%，同步提升中國產能，預估未來越南與中國產能各半。

奇鋐也持續受惠 GPU 與 ASIC 帶動，法人預期，ASIC 相關零組件將從 6 月開始放量出貨，且動能將延續至年底；另外，第三季開始，VR 系列的水冷板與分岐管出貨量也升溫，可望帶動營運。