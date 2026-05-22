昔日比特幣鐵粉變心？億萬富豪庫班自爆賣出大部分持倉 痛批迷因幣是垃圾
鉅亨網編譯余曉惠
億萬富豪投資人庫班 (Mark Cuban) 周四 (21 日) 表示，他已賣出大部分比特幣，原因是比特幣並未如他原先預期，成為對抗法定貨幣貶值的避險工具。
這位實境秀《創智贏家》(Shark Tank) 的名人投資人指出，他過去一直認為比特幣是「比黃金更好的版本」，也是對抗法定貨幣貶值的「最佳替代方案」，但現在比特幣「已經走樣」，表現令人失望。
他在《Portfolio Players》Podcast 節目中說：「黃金最近飆升至 5000 美元，但比特幣卻下跌。每次美元走弱時，比特幣理論上都應該上漲。」
庫班坦言，比特幣並未展現出他期待的避險功能，因此已賣出自己手中的「大部分」持倉。
不過從數據來看，雖然比特幣過去一年表現落後黃金，但自伊朗戰爭爆發以來，比特幣漲幅其實優於黃金。比特幣從 2 月底到周四為止共上漲 17.8%，過去一年則下跌 29.76%，現貨黃金自開戰以來下跌 14.3%，但過去一年累計上漲 37.29%。
庫班的最新言論，與他一年多前的立場形成鮮明對比。他去年 1 月時仍大力推崇比特幣，視之為經濟危機時期優於黃金的替代資產，並強調比特幣不但比較不容易被偷竊，也更容易應用在商品與服務交易上。
庫班周四不只砲轟比特幣，也對整體加密貨幣產業表達不滿。他認為，加密貨幣至今仍未發展出「連阿嬤都會用的應用場景」，並直言迷因幣 (memecoin) 就是「垃圾」。
事實上，庫班過去其實是狗狗幣 (DOGE) 最知名的支持者之一。他目前仍持有 NBA 球隊達拉斯獨行俠 (Dallas Mavericks) 部分股權，而該球隊過去也曾接受狗狗幣支付門票與周邊商品。
此外，在 2024 年美國總統大選期間，庫班曾強烈批評美國證券交易委員會 (SEC) 前主席 Gary Gensler 的監管方式，並與賀錦麗 (Kamala Harris) 合作推動對加密貨幣更友善的政策。
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