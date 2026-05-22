鉅亨網編譯段智恆 2026-05-23 00:10

債券市場目前已全面反映聯準會 (Fed) 今年可能升息的預期，顯示投資人愈來愈相信，即將接任 Fed 主席的華許 (Kevin Warsh) 將需要更快出手對抗通膨壓力。

市場預期轉向，主要受到 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周五 (22 日) 談話影響。沃勒表示，他支持 Fed 明確傳達下一步利率行動「升息與降息機率相當」的訊號，而非讓市場持續押注降息。

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受此影響，利率交換市場顯示，投資人目前預估 Fed 基準利率到 2026 年底前至少還會再升息 1 碼 (25 個基點)。美國短天期公債價格也應聲回落，2 年期美債殖利率上升超過 3 個基點至 4.12%，美元同步走強。

這與今年稍早市場氛圍形成鮮明對比。當時美國總統川普提名華許接任 Fed 主席後，華爾街原本預期他可能偏向寬鬆立場，甚至押注 2026 年將出現多次降息。

不過，美國與以色列 2 月底對伊朗發動軍事行動後，市場迅速重新調整預期。隨著荷姆茲海峽實質封閉，全球能源價格大幅攀升，市場開始擔憂高油價與食品價格將重新推升通膨。

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年升 3.8%，創 2023 年以來最大增幅，也加深市場對 Fed 可能重新轉向升息的憂慮。

Natixis 北美美國利率策略主管 John Briggs 表示，沃勒此次發言是「相當明顯的轉變」。他指出，沃勒雖未直接主張立即升息，但已明確表示，在通膨風險升高情況下，目前不適合談降息，而華勒如今可能是 Fed 決策圈最重要的人物之一。

華許預計將於周五在白宮宣誓就任第 17 任 Fed 主席。事實上，在獲提名前數月，他曾批評 Fed 降息速度不夠快，並認為 AI 帶動的生產力成長可能支撐較低利率環境。

不過，華許近幾周對貨幣政策態度轉趨低調。在 4 月 21 日的國會聽證會上，議員也未深入追問他對短期利率政策的看法。川普本周則表示，將讓華許自行決定利率政策，但他上個月仍曾公開表示，若華許上任後未立刻降息，他將感到失望。