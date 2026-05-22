鉅亨網編譯段智恆 2026-05-22 22:30

美國銀行 (BAC-US) 知名策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 警告，隨著 SpaceX 與 OpenAI 等超大型首次公開發行 (IPO) 蓄勢待發，科技股在美股指數中的比重恐進一步攀升，甚至超越歷史泡沫時期水準，市場正浮現類似 1920 年代「咆哮年代」的狂熱氣氛。

美銀警告AI與超大型IPO恐吹出泡沫 市場集中度逼近歷史狂熱時期(圖：REUTERS/TPG)

哈奈特在最新報告指出，馬斯克旗下 SpaceX 正籌備全球史上最大 IPO，而 ChatGPT 開發商 OpenAI 也計畫搶在競爭對手 Anthropic 之前上市。若這些重量級科技公司順利掛牌，將進一步推升市場對人工智慧 (AI) 的樂觀情緒，並加劇美股漲勢過度集中於少數科技巨頭的現象。

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他表示，目前科技股已占標普 500 指數超過 44%，若再加上未來大型 AI 企業上市，市場集中度可能輕易超越過去幾次著名泡沫時期，包括 1920 年代美股狂潮、1970 年代「漂亮 50」(Nifty Fifty)、1980 年代日本資產泡沫，以及 1990 年代網路科技泡沫。

哈奈特形容，目前市場呈現「強勁漲勢、散戶狂熱、波動率下滑」等典型泡沫特徵。

他也提醒，指數過度偏向科技股，可能掩蓋經濟敏感產業的疲弱狀況，例如消費與金融類股。對資產配置機構而言，市場集中度過高，也將增加投資組合風險控管難度，因不少大型基金受限於配置規範，無法完全追蹤科技股權重。

回顧歷史 IPO 案例，哈奈特指出，沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 與 Meta(META-US)(當時仍為臉書) 上市後，對整體市場影響有限；部分大型 IPO 甚至出現「見頂效應」，例如 Visa(V-US) 與友邦保險 (AIA)(01299-HK) 掛牌後 9 至 12 個月，市場反而走弱。

哈奈特認為，債券殖利率飆升通常是牛市與泡沫終結的關鍵因素。他指出，近期市場樂觀情緒已接近極端水準，美銀資金經理人調查也顯示，投資人本月增持股票的幅度創歷史新高，因此再次對股市發出「賣出訊號」。