鉅亨網編譯段智恆 2026-05-22 21:00

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 上調 2026 年底標普 500 指數目標，從原先的 7,500 點調高至 7,900 點，理由包括美國消費支出維持韌性，以及資料中心基礎建設需求持續受人工智慧 (AI) 熱潮帶動。

以標普 500 指數最新收盤 7445.72 點計算，瑞銀最新目標價意味未來仍有約 6% 的上漲空間。瑞銀同時首度提出 2027 年 6 月目標價 8,200 點，並維持對美股「具吸引力」的看法。

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近期華爾街多家機構陸續上調美股展望。摩根士丹利 (MS-US) 日前也預估，標普 500 指數到 2026 年底可望升至 8,000 點，主要看好 AI 投資熱潮與企業獲利成長動能，即便中東衝突推升油價與通膨風險，市場仍普遍押注企業基本面足以支撐股市續漲。

瑞銀也同步調高 2026 年標普 500 企業每股盈餘 (EPS) 預估，從 310 美元上修至 335 美元。

瑞銀策略師在報告中表示，目前支撐美股多頭的核心因素仍未改變，包括經濟成長與企業獲利維持韌性、聯準會 (Fed) 政策環境相對友善，以及 AI 應用持續推進。

該機構指出，此次企業獲利預估上修，約有一半來自半導體需求增加，尤其是記憶體晶片價格走強，另外約四分之一則來自能源類股獲利提升，以及資料中心投資持續擴張。

根據 LSEG 截至 5 月 15 日資料，標普 500 企業第一季獲利預估年增接近 29%，其中很大一部分來自華爾街 AI 概念龍頭企業的強勁表現。