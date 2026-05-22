鉅亨網編譯段智恆 2026-05-22 20:00

《路透》周五 (22 日) 援引 LSEG Lipper 資料報導，截至 5 月 20 日當周，美國股票基金出現 120.5 億美元淨流出，創 3 月中旬以來最大單周撤資規模，顯示投資人在近期美股反彈後開始獲利了結，同時對通膨壓力與長天期公債殖利率攀升保持警戒。

美國 30 年期公債殖利率本周三一度升至 5.201%，創 2007 年以來新高，加深市場對高利率環境可能壓縮企業獲利與拖累成長型股票估值的憂慮。

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分項來看，大型股基金當周流出 71.8 億美元，中型股基金流出 18.6 億美元，小型股基金則流出 5.55 億美元，顯示資金普遍自股票市場撤離。

不過，科技類股基金仍維持強勁吸金動能，連續第七周呈現資金淨流入，當周吸金 25.7 億美元，反映投資人對人工智慧 (AI) 與大型科技股前景仍抱持信心。

相較之下，工業與金融類股基金則遭投資人減碼，單周分別流出 14.5 億美元與 13.2 億美元。

固定收益市場則持續吸引資金避險。美國債券基金當周流入 125 億美元，與前一周 128.3 億美元流入規模相近。其中，短至中期投資等級債基金吸金 46.3 億美元，短至中期公債基金流入 44.3 億美元，市政債券基金則吸引 15.3 億美元資金。

此外，美國貨幣市場基金也重新獲得青睞，當周淨流入 120.4 億美元，扭轉前一周 41.9 億美元淨流出的情況，顯示部分投資人選擇提高現金部位，以因應近期市場波動與利率上升風險。