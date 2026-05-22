鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-22 22:00

隨著美國陣亡將士紀念日連假臨近，許多準備生火燒烤的家庭正面臨嚴峻的經濟壓力。根據美國勞工統計局的數據，美國絞肉 (Ground beef) 價格已攀升至每磅 6.90 美元的歷史新高。

這場被稱為「牛肉通膨」(beeflation) 的危機，源於牛肉供應量跌至數十年低點，與全美激增的紅肉需求之間所形成的「完美風暴」。

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川普本人也承認了這一潛在危機。去年 11 月，他在接受福斯新聞採訪時表示，牛肉價格「有點高」，白宮短期內恐怕難以在肉品市場找到降價的辦法。美國農業部最近預測，到 2026 年，牛肉價格將上漲 6.3%，這一數字超過了過去 20 年的歷史平均成長率。

需求攀升

儘管價格飆升，美國人對牛肉的渴望卻是不減反增。在「MAHA」(讓美國再次健康) 運動及健身文化的推動下，紅肉被視為攝取蛋白質的首選。

更具指標意義的是，美國聯邦政府修訂了飲食指南，將牛肉置於食物金字塔的頂端，衛生部長小羅勃 · 甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 甚至公開表示自己每天吃兩次牛肉。數據顯示，過去 1 年美國人在牛肉上的支出高達 424 億至 450 億美元，反映出消費者對牛肉的高度忠誠。

供應斷鏈

然而，供應端的狀況令人擔憂。目前全美牛隻存欄量僅約 8,620 萬頭，處於數十年來最低。導致缺口的原因包括：2010 年代長期的低價促使牧場主縮減規模、連年乾旱導致草料不足，以及飼料成本上漲。

此外，牧場主的高齡化 (平均年齡 63 歲) 也阻礙了產業復甦，許多人寧願趁市價好時將母牛送往屠宰，也不願投入長達數年的繁殖周期。

專家指出，由於生物周期的限制，今年春天出生的母牛，其後代最快要到 2030 年才能供應市場，這意味著供應緊張將是長期問題。

政策角力與市場轉向

川普政府試圖緩解壓力，包括開放中國市場以激勵養殖，以及研議降低進口牛肉關稅。然而，關稅減免計畫因本土牧場主的強烈反對而暫時擱置，他們認為進口無法根本解決問題。此外，國際局勢如伊朗戰爭引發的燃料價格上漲，也推高了牛肉的運輸成本。