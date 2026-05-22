鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-22 21:47

美股主要指數周五 (22 日) 開高，延續近期漲勢，市場持續押注美國與伊朗有望透過外交談判將脆弱停火轉化為長期和平協議，帶動風險資產走強。

〈美股早盤〉主要指數開高 市場押注美伊停火延續、標普500挑戰最長連漲(圖：REUTERS/TPG)

標普 500 指數有望寫下自 2023 年底以來最長連續周線上漲紀錄，道瓊工業指數開盤上漲逾 300 點，美國公債殖利率回落也進一步支撐科技與成長股表現。

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不過，市場對美伊談判前景仍存高度不確定性，油價維持高檔、美元接近近期高點，顯示投資人對中東局勢與通膨風險仍保持警戒。

截稿前，道瓊工業指數漲近 360 點或 0.7%，那斯達克綜合指數漲近 150 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲近 1.6%。台積電 ADR 漲 0.3%。

全球股市延續漲勢，標普 500 指數可望寫下自 2023 年以來最長連續週線上漲紀錄，市場押注中東衝突有望透過外交途徑降溫，加上人工智慧 (AI) 熱潮持續推升企業獲利與資本支出，帶動投資人風險偏好升溫。

標普 500 期貨上漲 0.4%，若本周收紅，將是連續第八周上漲。歐洲與亞洲股市同步走強，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.7%，半導體相關個股表現強勢，包括艾司摩爾 (ASML-US) 與意法半導體 (STM-US) 領軍走高；日本日經 225 指數則在亞洲主要市場中表現最突出。

油價漲勢則略為降溫。布蘭特原油價格一度上揚後收斂漲幅，維持在每桶 103 美元附近。伊朗官方媒體報導，巴基斯坦陸軍參謀長正前往伊朗訪問，市場解讀區域外交活動增加，有助降低衝突升級風險。

近期市場原本擔憂，中東戰事可能嚴重干擾能源供應並推升全球通膨，但隨著美國與伊朗皆未展現擴大衝突跡象，市場情緒逐漸穩定。美國盟友也持續推動外交協商，阿拉伯聯合大公國加入沙烏地阿拉伯與卡達行列，呼籲美國總統川普給予談判更多空間。美國國務卿魯比歐則表示，相關斡旋談判已有「些微進展」。

蘇黎世保險 (Zurich Insurance) 首席市場策略師 Guy Miller 表示，目前全球正迎來金融危機以來最大一波資本支出熱潮，帶動企業獲利創高，並形成良性循環，使供應鏈與其他企業同步受惠。

美國公債價格則連續第三天上漲，殖利率自本周稍早觸及多年高點後回落。市場關注聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 宣誓就職，以及白宮對借貸成本攀升的態度。

KBC Securities 全球股票主管 Andrea Gabellone 指出，美國政府目前對債市的關注程度甚至高於股市，不太可能容許殖利率曲線進一步急劇陡升，因此市場預期華府仍有動機推動中東局勢降溫。

BNY 資深總體策略師 Geoff Yu 表示，市場已逐漸適應中東局勢反覆變化，只要沒有進一步升級，投資人焦點仍會回到企業獲利與經濟數據表現。

截至台北時間周五（22 日）21 時許：

焦點個股：

雅詩蘭黛 (EL-US) 早盤股價上漲 11.33%，至每股 87.85 美元

雅詩蘭黛 (Estee Lauder) 盤前股價大漲近 10%，主因公司與西班牙美妝集團 Puig 證實，雙方已終止先前討論中的潛在合併計畫。市場解讀，交易破局有助避免整合風險與財務壓力，激勵投資人買盤進場。

默沙東 (MRK-US) 早盤股價上漲 4.00%，至每股 120.52 美元

默沙東 (Merck) 盤前上漲近 3.5%。公司與中國科倫博泰 (Kelun-Biotech)(06990-HK) 合作開發的肺癌療法，在第三期臨床試驗中將腫瘤惡化風險降低 65%，帶動市場對新藥前景樂觀期待。

富途 (FUTU-US) 早盤股價下跌 29.71%，至每股 87.06 美元

香港券商富途控股 (Futu) 美股盤前重挫 36%。中國官方宣布加強打擊非法跨境證券交易，並將對涉嫌違規協助資金流向海外市場的券商進行處分，引發市場擔憂跨境投資業務恐受衝擊。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月密大消費者信心指數終值預期 48.2，前值 49.8

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 上調 2026 年底標普 500 指數目標，從原先的 7,500 點調高至 7,900 點，理由包括美國消費支出維持韌性，以及資料中心基礎建設需求持續受人工智慧 (AI) 熱潮帶動。