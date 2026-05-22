鉅亨網編譯段智恆 2026-05-22 19:30

根據《彭博》報導，中國當局周五 (22 日) 突然祭出近年最嚴厲的跨境證券交易整頓措施，除八大監管機關聯合發布打擊非法跨境交易聲明，中國證監會也同步宣布，將對富途控股 (Futu)、老虎證券 (Tiger Brokers) 與長橋證券 (Long Bridge Securities) 等未持有中國境內牌照、卻向中國投資人提供服務的券商進行處罰，並沒收相關「非法所得」。

中國重拳打擊非法跨境炒股 富途、老虎證券股價一度暴跌逾40%(圖：REUTERS/TPG)

市場憂心，這波監管升級不僅衝擊相關券商，更可能波及在海外掛牌的中概股與香港市場資金流向。消息曝光後，老虎證券母公司 Up Fintech(TIGR-US) 美股盤前一度重挫 47%，富途 ADR(FUTU-US) 也暴跌 41%。

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中國長期實施嚴格資本管制，官方原則上禁止居民自由參與境外證券交易，但不少投資人仍透過香港或海外券商開戶，投資美股、港股及中概股。這類灰色操作多年來雖處於監管邊緣，但此次官方首度明確要求「不合規帳戶須在兩年內完成清理」，引發市場震撼。

官方全面整頓跨境投資管道

中國證監會、中國人民銀行、公安部等八大部會週五聯合發布整頓方案，宣布將全面清查未經批准、面向中國境內投資人的海外投資服務。

根據新規，境外機構不得在中國境內推廣證券、期貨或基金產品，也不得協助中國投資人開戶、下單或資金轉移。協助相關業務的中國本地單位同樣納入整頓範圍，包括招攬投資人的中介、提供交易軟體與網站服務的公司，以及協助客服與宣傳的平台。

中國監管機關也將同步檢查外匯管理、反洗錢、網路安全與個資保護等問題，銀行則被要求加強審查跨境資金流動與外匯交易，以防堵地下匯兌與非法資金外流。

香港證監會也迅速跟進，要求香港持牌金融機構加強中國投資人的帳戶審查與反洗錢管理措施，顯示中港監管單位正同步收緊跨境資金監控。

上海金誠同達律師事務所合夥人王磊指出，近期香港股市表現強勁，吸引大量中國投資人違規赴港開戶，資金外流壓力恐是官方此次加大整頓的重要原因之一。

市場憂中概股與港股資金遭抽離

市場人士認為，此次最具殺傷力的部分，在於官方要求現有不合規帳戶必須在兩年內完成處理，代表中國投資人未來恐被迫逐步撤出部分海外市場部位。

Dante Research 創辦人陳達表示，市場原本預期官方可能持續限制新增開戶，但沒想到會直接要求既有帳戶清理，「這對中概股與金龍中國指數 (Golden Dragon Index) 是非常壞的消息，若投資人大量同步賣出，恐引發明顯衝擊。」

分析人士指出，近年中國企業積極赴紐約、香港與倫敦上市，中國投資人也跟隨本土科技龍頭前往海外市場布局，因此此次監管升級可能不只是單純打擊券商，更涉及官方重新強化資本管制與外匯穩定。

此外，中國近年也同步加強海外所得課稅。部分律師透露，自 2025 年以來，已有不少中國投資人接獲稅務機關通知，要求補繳海外股票交易所得稅，尤其是 2022 年後赴香港新開戶的投資人，更成為重點查核對象。