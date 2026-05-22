鉅亨網新聞中心 2026-05-22 19:40

全球太空探索龍頭 SpaceX 近期提交了長達 330 頁的 S-1 招股書，為這場估值高達 1.25 兆美元的史上最大規模 IPO 揭開序幕。然而，文件中最令市場矚目的，是公司坦率地將執行長執行長馬斯克（Elon Musk）列為「最大風險因素」——他既是無可替代的核心資產，也是難以量化的最大變數。

雙面刃效應：高度依賴與利益衝突

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招股書明確指出，SpaceX 對馬斯克的領導力、願景及技術專長存在「高度依賴」，若其參與度下降，將對業務與財務產生重大不利影響。但風險隨之而來：馬斯克並未全身心投入 SpaceX，他同時管理著特斯拉、Neuralink、The Boring Company 等多家科技企業，且其言行——無論是否與公司相關——都可能對 SpaceX 的股價、監管關係及客戶產生深遠影響。

更引人疑慮的是，招股書承認馬斯克名下的各企業之間存在潛在的利益衝突。馬斯克「不受限制」地可以從事與 SpaceX 直接競爭的業務，甚至其關聯企業可能在商業機會上與 SpaceX 形成競爭。

密集的關聯交易與帝國版圖

文件細述了馬斯克商業帝國內部錯綜複雜的資金與股權往來。在硬體採購方面，SpaceX 向特斯拉採購了價值 1.31 億美元的 Cybertruck 以及約 7 億美元的 Megapack 儲能電池。股權層面，特斯拉則持有 SpaceX 約 1,900 萬股普通股。

此外，SpaceX 與 AI 領域的深度綑綁也是本次上市的重點。文件顯示，SpaceX 計劃在 2025 年將高達 200 億美元（約 60% 的資本支出）投向 xAI。儘管 xAI 目前面臨數十億美元的虧損且營收增長緩慢，馬斯克仍將其視為戰略核心。

這種跨公司的資源挪用已引發特斯拉股東的不滿與訴訟，指控其蓄意轉移人才和資源。投資者的終極押注 隨著 6 月 12 日預定上市日期的臨近，這份招股書向大眾傳遞了一個核心訊息：投資 SpaceX，本質上就是押注馬斯克本人。