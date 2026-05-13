鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-13 20:40

美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 全面超出市場預期，受到伊朗戰爭推升油價、荷姆茲海峽航運受阻帶動能源與物流成本飆升影響，美國批發端通膨出現 2022 年以來最猛烈升勢，不僅進一步強化市場對聯準會 (Fed)「更高利率維持更久」的預期，也讓原本押注新任主席華許 (Kevin Warsh) 可能在 2026 年啟動降息的市場預期快速降溫，交易員甚至開始反映 Fed 今年內再度升息一次的機率已升至約 50%，美債殖利率應聲飆升。

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (13 日) 公布，4 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 月增 1.4%，遠高於市場預估的 0.5%，不僅連續第 8 個月攀升，更創下 2022 年 3 月以來最大單月升幅；年增率則由 3 月的 4.0% 大幅跳升至 6.0%，高於市場預估的 4.8%，並創 2022 年 12 月以來最高水準。

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美 4 月 PPI 月增率創下 2022 年 3 月以來最大單月升幅 (圖：ZeroHedge)

扣除食品與能源後的核心 PPI 同樣明顯升溫，4 月月增 1.0%，遠高於市場預估的 0.3%；年增率則升至 5.2%，創逾 3 年來最大升幅，顯示通膨壓力已不再侷限於能源，而是逐步擴散至更廣泛的生產與服務領域。

4 月核心 PPI 年增率創逾 3 年來最大升幅。(圖：ZeroHedge)

伊朗戰爭推升油價 能源與物流成本全面擴散

分析指出，本輪 PPI 飆升的核心推手，仍是中東戰事帶來的能源衝擊。隨著美國與以色列對伊朗軍事行動持續，加上荷姆茲海峽航運一度受阻，國際原油價格持續維持高檔，直接推升企業生產成本。

PPI 報告顯示，商品價格在 4 月創下 2022 年以來最大漲幅，其中能源價格單月大漲 7.8%，延續前月強勢上升態勢。服務價格則月增 1.2%，創近 4 年最大升幅。

商品價格在 4 月創下 2022 年以來最大漲幅，其中能源價格單月大漲 7.8%。(圖：ZeroHedge)

其中，市場高度關注的運輸與倉儲服務價格單月跳升 5.0%，成為推升整體通膨的重要來源。卡車貨運成本更大增 8.1%，創 2009 年有紀錄以來最大升幅，反映高油價與航運瓶頸正快速傳導至供應鏈各環節。

市場人士指出，伊朗戰爭除了推升能源價格，也持續擾亂全球供應鏈，包括肥料、鋁材與部分消費品供應都開始出現緊張，企業未來恐持續將更高成本轉嫁給消費端，意味通膨壓力短期內恐難快速消退。

核心通膨升溫 Fed 偏鷹立場進一步獲得支撐

4 月 PPI 公布前一天，美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 已顯示通膨明顯升溫，如今批發端價格同步爆表，也讓市場更相信 Fed 短期內不僅難以降息，甚至不排除重新升息。

Fed 目前將聯邦基金利率維持在 3.50% 至 3.75% 區間不變，但市場對政策路徑正快速重新定價。多位經濟學家在 PPI 公布前原本預估，Fed 偏好的個人消費支出 (PCE) 物價指數將持續升溫，其中核心 PCE 年增率預估最高可能升至 3.4%，高於 3 月的 3.2%。

PPI 報告中，多項將反映至 PCE 的細項也受到市場密切關注。航空票價 4 月上漲 3%，醫療相關成本也同步走高，不過投資組合管理費則下滑 2.4%，部分醫療服務漲幅相對溫和，可能略為緩和市場對 PCE 全面失控的擔憂。

不過，經濟學家普遍認為，在油價維持每桶 100 美元以上背景下，能源價格透過供應鏈向終端傳導的效果可能才剛開始浮現，未來數月核心通膨仍有進一步上行風險。

美債殖利率飆升 市場押注今年升息機率升高

通膨數據公布後，美國公債立即遭遇拋售，對貨幣政策最敏感的 2 年期美債殖利率迅速升破 4%，創 3 月以來新高，稍早一度升至今年高點附近。

2 年期美債殖利率迅速升破 4%，創 3 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

利率期貨市場也快速調整預期，目前交易員已開始反映 Fed 在 2026 年再次升息一次的機率約達 50%，顯示原先市場對華許接掌 Fed 後可能配合川普政府推動降息的預期，幾乎全面遭到推翻。

2026 年再次升息一次的機率約達 50%。(圖：ZeroHedge)

市場分析認為，雖然近期伊朗與以色列之間的停火協議暫時維持，但只要荷姆茲海峽運輸尚未完全恢復正常，加上全球原油產能恢復仍需時間，能源與物流成本高檔恐持續數月，美國通膨壓力短期內恐難明顯緩解。