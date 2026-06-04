鉅亨網編譯段智恆 2026-06-05 01:30

美國聯準會 (Fed) 波士頓聯邦準備銀行最新研究指出，隨著美國本土原油產量大幅增加，油價衝擊對美國經濟的影響已明顯不同於 1970 年代。雖然能源價格飆升仍可能推高通膨，但對就業市場的負面衝擊已大幅減弱。

波士頓聯準銀行周四 (4 日) 發布研究報告表示，以目前伊朗戰爭引發的油價衝擊為例，未來一年可能使美國個人消費支出 (PCE) 物價指數增加約 1.5 個百分點，雖然仍會帶來通膨壓力，但已低於 1970 年代同類型能源衝擊造成的 2.2 個百分點增幅。

‌



研究顯示，油價飆升對就業市場的影響變化更為明顯。若以 1970 年代為基準，類似規模的能源衝擊曾導致就業成長率減少約 1.8 個百分點，但這項負面影響近年來已大致消失。

報告作者之一、波士頓聯準銀行首席經濟學家 Zakrajšek 認為，這代表央行未來面對油價衝擊時，政策重心應更聚焦於通膨風險，而非就業市場影響。

研究指出，由於就業市場受到的拖累較過去減弱，因此較少出現因經濟放緩而帶來的通膨降溫效果。換言之，油價上漲對物價的推升作用仍然存在，但經濟活動受到的抑制程度已不像過去那麼明顯。

波士頓聯準銀行認為，這項轉變與美國能源產業結構改變有關。過去美國高度依賴進口石油，油價上漲通常會全面打擊經濟活動；如今美國已成為全球主要產油國之一，部分能源州反而能從高油價中受益。

研究發現，在目前油價衝擊情境下，德州 (Texas) 的相對就業成長率可能提高約 1.7 個百分點，主要受惠於能源產業活動增加；相較之下，麻薩諸塞州 (Massachusetts) 等非能源州的相對就業則可能下降約 0.4 個百分點。

研究認為，能源價格上漲如今更可能帶來區域間就業表現差異，而非像過去一樣對全國就業市場造成普遍性衝擊。包括德州、新墨西哥州、北達科他州、阿拉斯加州及奧克拉荷馬州等主要產油地區，都有機會因油價走高而創造更多工作機會。