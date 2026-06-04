鉅亨網編譯段智恆 2026-06-05 02:30

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，目前美國貨幣政策處於良好位置，但在通膨、能源價格與經濟前景充滿不確定性的情況下，聯準會 (Fed) 仍需保持彈性，未來不排除升息或降息的可能性。

戴莉周四 (4 日) 在彭博科技大會 (Bloomberg Tech) 上表示，目前經濟環境變數眾多，Fed 不宜過早對利率路徑提供過多前瞻指引，因為這可能誤導市場。她強調，決策官員已準備好因應各種可能情境，無論未來經濟走向如何，Fed 都將做出適當回應。

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Fed 將於 6 月 16 日至 17 日召開利率決策會議，這也是新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後的首次會議。市場普遍預期 Fed 將維持利率不變，但愈來愈多官員主張，未來政策聲明應明確表達所有選項都仍在考慮範圍內，包括升息與降息。

近期中東衝突推升能源價格，也使肥料、設備等商品價格面臨上漲壓力。Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數 4 月年增率升至 3.8%，創 2023 年以來最大升幅。同時，美國失業率維持在 4.3%，顯示就業市場大致穩定。

根據聯邦基金利率期貨市場，目前投資人已開始押注 Fed 年底前升息的可能性。

談到人工智慧 (AI) 對經濟的影響時，戴莉表示，她對 AI 長期前景抱持樂觀看法，但目前尚未看到相關技術帶來廣泛且明顯的生產力提升，也不認為 AI 是近期通膨變化的主要原因。

她指出，企業導入 AI 後的投資報酬率仍有待驗證，相關效益尚處於發展初期階段。不過，她從企業界聽到愈來愈多早期成功案例，因此仍看好 AI 未來發展潛力，並認為明年將成為檢驗 AI 實際效益的重要時刻。

戴莉進一步表示，從 5 年至 10 年的長期角度來看，AI 有機會成為抑制通膨的力量，透過提升生產效率降低企業成本，進而對物價形成下行壓力。但她強調，Fed 制定貨幣政策主要著眼於未來 12 個月的經濟表現，因此 AI 帶來的潛在通縮效應目前尚非決策重點。