南亞科5月營收277億元年增7倍續創高 前5月合計飆破千億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-03 20:24

DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (3) 日公布 5 月營收 276.7 億元，月增 8.55%，年增 730.14%，累計前 5 月營收高達 1,022.48 億元，年增 649.62%；受惠 DDR4、DDR5 價格一路狂飆，南亞科 5 月營收再度改寫歷史新高，年增幅達 7 倍。

南亞科技總經理李培瑛。(鉅亨網資料照)

隨著 AI 帶動記憶體需求爆發性成長，市場普遍預估 DRAM 將一路缺到 2028 年，甚至 2030 年，價格方面，目前三大原廠已有共識，預計下半年價格將持續上漲，月增幅約莫達 10%，等同單季漲幅約 30-40%，南亞科也可望跟進原廠，持續調漲第三季合約價，將帶動下半年獲利再攀峰。

‌



另外，高通日前公布 21 家台灣供應鏈，間接證實南亞科與轉投資補丁科技 (PieceMakers) 雙雙打入其智慧裝置。市場看好，南亞科的客製化記憶體業務將成為下個成長關鍵。