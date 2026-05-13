鉅亨網編譯段智恆 2026-05-13 23:10

輝達 (Nvidia) 執行長黃仁勳再度押注人工智慧 (AI) 新創。輝達 (NVDA-US) 周三 (13 日) 宣布，將與由前 Google DeepMind 核心科學家創立、專注發展「超級智慧」(Superintelligence)的英國新創 Ineffable Intelligence 展開深度工程合作，攜手打造新一代可透過「試錯學習」持續自我進化的 AI 系統，顯示輝達正將 AI 競賽焦點，從大型語言模型進一步推向強化學習與自主發現新知識的新戰場。

總部位於倫敦的 Ineffable Intelligence 由倫敦大學學院 (UCL) 教授、前 DeepMind 強化學習團隊主管席佛 (David Silver) 於 2025 年底創立。公司今年 4 月才宣布完成規模高達 11 億美元的種子輪募資，不僅刷新全球 AI 新創種子輪募資紀錄，也吸引包括紅杉資本(Sequoia)、Lightspeed、Google(GOOGL-US)、DST Global、Index Ventures，以及輝達在內的多家重量級投資人參與，英國政府主權 AI 基金也名列其中。

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黃仁勳表示，AI 下一個前沿將是「超級學習者」(Superlearners)，也就是能夠從實際經驗中持續學習、而非僅依賴人類既有知識訓練的智慧系統。

他指出，輝達很高興與 Ineffable Intelligence 合作，共同設計大規模強化學習所需的基礎設施，協助推動 AI 技術邁向新一代智慧系統。

不再只學人類知識 輝達押注「從經驗中學習」的新 AI 架構

不同於目前主流大型語言模型大多透過網路文本、人類語言與圖片等既有資料訓練，Ineffable Intelligence 未來將聚焦「強化學習」(Reinforcement Learning)，讓 AI 透過不斷試錯、自主探索與環境互動，逐步累積經驗並建立新知識。

Ineffable 表示，未來 AI 將訓練於與人類語言截然不同的「經驗型資料」，這不僅需要全新的模型架構，也可能催生新一代訓練演算法。

席佛指出，AI 研究人員過去基本上已解決較容易的問題，也就是如何建立「知道人類已知知識」的系統；但接下來更困難的挑戰，是如何打造能夠自行發現新知識的 AI，而這需要完全不同的方法。

根據合作內容，輝達與 Ineffable 的工程團隊將共同打造可大規模供應強化學習訓練資料的運算管線，並採用輝達最新 Grace Blackwell 晶片，以及下一代 Vera Rubin 平台作為核心運算基礎。

AI 創業熱潮升溫 DeepMind、OpenAI 前員工掀新實驗室競賽

Ineffable 並非近期唯一吸引資本追捧的 AI 新創。隨著大型科技公司核心研究人才陸續創業，全球 AI 實驗室競賽正快速升溫。

同樣在周三，由前 Google DeepMind 研究員創辦的新創 Recursive Superintelligence 宣布完成 6.5 億美元募資；另一家由前 Meta AI 主管創立的 AMI Labs，也在 3 月宣布募得 10 億美元資金。

此外，過去一年來，包括 OpenAI、DeepMind、Anthropic 以及 xAI 前員工創辦的新創，也陸續募集數億美元，顯示全球資本市場正將 AI 投資焦點，從成熟模型公司逐步轉向下一代「超級智慧」與基礎研究平台。