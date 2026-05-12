鉅亨網編譯段智恆 2026-05-12 23:30

美國科技股在 AI 熱潮推動下持續狂飆，從記憶體、網通設備到大型雲端業者輪番創高，讓華爾街近來出現一個愈來愈頻繁的討論：現在的市場，是否正重演 1999 年網路泡沫最後狂歡？

AI狂潮像泡沫前夕？華爾街拿1999年開始對答案(圖：REUTERS/TPG)

有趣的是，無論看多或看空，雙方都引用同一段歷史，只是結論截然不同。空方認為，半導體股技術面過熱、市場廣度轉弱、資金過度集中，種種跡象與 2000 年科技泡沫破裂前高度相似；多方則反駁，如今 AI 投資浪潮背後有真實獲利、企業現金流與資本支出支撐，與當年靠負債擴張、過度樂觀預測推動的網路泡沫本質不同。

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在 AI 資本支出狂潮持續升溫之際，這場「現在是不是 1999 年」的辯論，正成為華爾街最熱門的投資命題之一。

半導體飆到歷史極限 技術面警訊讓空方開始提高戒心

讓市場聯想到 1999 年的首要原因，來自半導體股的狂熱走勢。以費城半導體指數為例，該指數相對 200 日移動平均的偏離程度，歷史上僅出現過兩次比目前更極端的情況，一次是 1995 年，另一次正是 2000 年科技泡沫高點前夕。

此外，市場廣度也開始出現警訊。儘管標普 500 持續刷新歷史高點，但愈來愈多成分股同步跌至 52 周低點。Bespoke Investment Group 指出，自 1996 年以來，只有 1998 年底到 2000 年初曾出現類似情況，也就是標普創高，但不到六成成分股站穩 50 日與 200 日均線之上。

這種「指數創高、個股卻跟不上」的背離現象，往往被視為市場進入末升段的重要訊號。

知名成功預測美國次貸危機的投資人貝瑞 (Michael Burry) 近日更直接形容，當前市場已明顯帶有泡沫味道，並建議投資人避開那些走勢呈現拋物線上漲的股票。

Journey 1 Advisors 創辦人 David Snyder 則認為，目前半導體帶動的加速行情，很可能正是這波自 2009 年展開長牛市的最後一段衝刺。

多頭反駁：這次不是泡沫 AI 資本支出有真實獲利支撐

儘管技術面過熱訊號浮現，多頭陣營並不認為現在等同 2000 年泡沫。美銀 (BAC-US) 科技交易團隊指出，市場若直接用 1990 年代經驗套用今天的 AI 浪潮，可能誤判情勢。

但這一次情況完全不同，當年受益者如今反而成為主要投資者，這些科技巨頭正親自砸下數千億美元投入 AI 資料中心、雲端與運算基礎建設，顯示企業並不打算再當「搭便車者」。

市場也確實看到基本面同步改善。目前半導體領漲股之一美光 (MU-US)，其 2027 會計年度獲利預估在不到 3 個月內翻倍成長，顯示這波股價上漲並非完全由情緒推動。

標普 500 目前預估本益比約 21 倍，雖高於 3 月底修正低點的 19 倍，但仍低於去年 10 月約 23 倍的高檔水準，與 2000 年科技泡沫時的估值狂熱相比，仍存在一定差距。

不像 1999 年那麼瘋 但 AI 交易已滲透半個標普 500

即便多頭強調這波 AI 行情有基本面支撐，市場仍不得不承認，某些熟悉的泡沫味道正重新浮現。

目前半導體股占標普 500 權重已達 18%，若將雲端、AI 軟體、資料中心與相關基礎建設供應鏈納入計算，超過半數標普 500 成分股，某種程度上都已與 AI 交易高度連動。

與 1999 年相似的是，科技股持續創高之際，傳統消費股與金融股卻逐漸掉隊。等權重消費類股近期持續走弱，較今年高點已回落約 12%；大型銀行股過去 3 個月表現也明顯落後標普 500。

另一項令人不安的相似點，是股價、波動率與債券殖利率同步走高。近期 10 年期美債殖利率重新升至 4.4%，VIX 波動率指數也回升至 18 以上，即使標普 500 續創新高，市場風險情緒並未同步降溫。

不過，也有策略師提醒，市場過熱不代表泡沫即將破裂，更不代表歷史一定會重演。