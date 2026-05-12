鉅亨網編譯段智恆 2026-05-13 02:30

隨著人工智慧 (AI) 推升全球對運算資源的需求持續爆發，太空資料中心正逐漸從科幻概念走向商業競賽。《華爾街日報》(WSJ)周二 (12 日) 援引知情人士消息報導，Google(GOOGL-US)正與 SpaceX 洽談火箭發射合作，計畫將資料中心設備送入軌道，布局新一代太空運算基礎建設。若合作成形，不僅將讓兩大科技巨頭成為潛在合作夥伴，也可望進一步推升 SpaceX 在今年夏季上市前的市場想像空間。

知情人士指出，Google 目前除了與 SpaceX 接觸外，也同步與其他火箭發射業者討論合作可能性，顯示 Google 正積極推進其軌道資料中心計畫。

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Google 早在去年便宣布代號「Project Suncatcher」的太空運算計畫，預計最快 2027 年前發射首批原型衛星，並與衛星影像公司 Planet Labs 合作開發相關設備。Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 去年 11 月受訪時曾表示，公司將先把小型伺服器設備送上衛星測試，再逐步擴大規模，他並預期，未來 10 年太空資料中心將成為更普遍的基礎建設模式。

值得注意的是，Google 本身也是 SpaceX 早期投資人。根據監管文件，Google 目前持有 SpaceX 約 6.1% 股權，Google 高層哈里森 (Don Harrison) 也在 SpaceX 董事會任職，讓雙方原本就具備深厚資本與策略連結。

對 SpaceX 而言，軌道資料中心已成為公司上市前向投資人描繪的重要成長故事。SpaceX 執行長馬斯克近來多次將「太空運算」形容為公司下一個重大戰場。市場普遍預期，SpaceX 今年夏季上市後，可能成為史上最大規模首次公開募股 (IPO) 之一。

SpaceX 近期也積極為這項願景鋪路。公司今年稍早已向美國監管機構申請，計畫未來發射最多 100 萬顆衛星，用於軌道資料中心布局。上周，SpaceX 也宣布與 AI 新創 Anthropic 達成合作，將於 5 月底前提供 300 兆瓦新運算能力，部署超過 22 萬顆輝達 (NVDA-US)GPU，並透露 Anthropic 也有意參與太空資料中心合作。

業界人士指出，軌道運算之所以受到關注，主要在於地面資料中心正面臨土地、電力與環境壓力。太空資料中心可透過太陽能板直接供電，理論上能大幅降低能源限制與碳排壓力。不過，衛星散熱、維修、延遲與建置成本等工程挑戰仍相當巨大，也讓部分產業專家對其商業可行性抱持保留態度。