鉅亨網編譯段智恆
隨著人工智慧 (AI) 推升全球對運算資源的需求持續爆發，太空資料中心正逐漸從科幻概念走向商業競賽。《華爾街日報》(WSJ)周二 (12 日) 援引知情人士消息報導，Google(GOOGL-US)正與 SpaceX 洽談火箭發射合作，計畫將資料中心設備送入軌道，布局新一代太空運算基礎建設。若合作成形，不僅將讓兩大科技巨頭成為潛在合作夥伴，也可望進一步推升 SpaceX 在今年夏季上市前的市場想像空間。
知情人士指出，Google 目前除了與 SpaceX 接觸外，也同步與其他火箭發射業者討論合作可能性，顯示 Google 正積極推進其軌道資料中心計畫。
Google 早在去年便宣布代號「Project Suncatcher」的太空運算計畫，預計最快 2027 年前發射首批原型衛星，並與衛星影像公司 Planet Labs 合作開發相關設備。Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 去年 11 月受訪時曾表示，公司將先把小型伺服器設備送上衛星測試，再逐步擴大規模，他並預期，未來 10 年太空資料中心將成為更普遍的基礎建設模式。
值得注意的是，Google 本身也是 SpaceX 早期投資人。根據監管文件，Google 目前持有 SpaceX 約 6.1% 股權，Google 高層哈里森 (Don Harrison) 也在 SpaceX 董事會任職，讓雙方原本就具備深厚資本與策略連結。
對 SpaceX 而言，軌道資料中心已成為公司上市前向投資人描繪的重要成長故事。SpaceX 執行長馬斯克近來多次將「太空運算」形容為公司下一個重大戰場。市場普遍預期，SpaceX 今年夏季上市後，可能成為史上最大規模首次公開募股 (IPO) 之一。
SpaceX 近期也積極為這項願景鋪路。公司今年稍早已向美國監管機構申請，計畫未來發射最多 100 萬顆衛星，用於軌道資料中心布局。上周，SpaceX 也宣布與 AI 新創 Anthropic 達成合作，將於 5 月底前提供 300 兆瓦新運算能力，部署超過 22 萬顆輝達 (NVDA-US)GPU，並透露 Anthropic 也有意參與太空資料中心合作。
業界人士指出，軌道運算之所以受到關注，主要在於地面資料中心正面臨土地、電力與環境壓力。太空資料中心可透過太陽能板直接供電，理論上能大幅降低能源限制與碳排壓力。不過，衛星散熱、維修、延遲與建置成本等工程挑戰仍相當巨大，也讓部分產業專家對其商業可行性抱持保留態度。
儘管如此，隨著 AI 資本支出持續升溫，從 Google 到 SpaceX，科技巨頭顯然已開始押注：下一場資料中心競賽，可能不只發生在地球上。
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