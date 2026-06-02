鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-02 17:27

受惠 AI 推論需求持續升溫，DRAM 與 NAND 價格同步走升，華邦電 (2344-TW) 今 (2) 日亮燈漲停，股價鎖死在 184.5 元歷史新高。觀察市場上共有 9 檔主動式 ETF 持有華邦電，其中，「超級新人王」主動統一升級 50(00403A-TW) 的華邦電市值以 63 億元居冠，且唯一超過雙位數，顯示 00403A 將是記憶體缺貨潮中的最大受惠者。

華邦電漲停飆天價！00403A神級卡位 抱63億元市值成最大贏家。(鉅亨網資料照)

華邦電自 5 月下旬以來漲勢凌厲，受惠三星大單、記憶體缺貨潮，以及國際記憶體大廠美光股價領漲等利多推升，自 5 月 22 日至 5 月 29 日短短六個交易日飆出 4 根漲停，股價從 114 元一路推升至 158 元，而且股價看回不回，持續沿 5 日線挺進，今日再度攻頂 184.5 元，資金追價動能強勁。

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華邦電的強勢表態，也讓提早布局的主動式 ETF 大進補。根據 CMoney 資料顯示 (截至 2026/6/1)，目前持有華邦電的 9 檔主動式 ETF 中，00403A 持有的華邦電市值高達 63 億元，遙遙領先第二名主動野村臺灣優選 (00980A-TW) 的 7 億元，其餘 ETF 布局華邦電也都僅是零星持股。

更引人注目的是 00403A 的神級卡位時機，據 CMoney 資料顯示，早在 5 月 13 日，華邦電尚未發動主升段前，00403A 就已經領先市場進場建倉，甚至在近三個交易日還連續加碼買進，00403A 不但精準掌握記憶體漲價循環，也完整吃到華邦電此波飆股行情。

分析師表示，AI 帶動記憶體需求進入超級循環期，記憶體市場缺口已從 DRAM 擴散至 NOR Flash、NAND Flash。新產能建置需耗費多年，加上無塵室等設施供應不足，目前供給成長速度追不上需求擴張，記憶體漲價題材長線看俏。但因相關族群短線位階已高，投資人若擔心追高風險，可擇優透過主動式 ETF 的靈活調整持股優勢，參與 AI 供應鏈長線升級的輪動契機。

9 檔主動式 ETF 持有華邦電概況

代號 名稱 收盤價（元） 華邦電 市值 (億元) 00403A 主動統一升級 50 10.7 63 00980A 主動野村臺灣優選 24.7 7 00985A 主動野村台灣 50 22.33 2 00991A 主動復華未來 50 19.81 0.02 00993A 主動安聯台灣 13.63 4 00994A 主動第一金台股優 18.34 1 00995A 主動中信台灣卓越 17.88 0.41 00996A 主動兆豐台灣豐收 15.54 2 00999A 主動野村臺灣高息 11.2 3

資料來源：CMoney，收盤價 2026/6/2。持有華邦電市值 2026/6/1