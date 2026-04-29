鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-30 02:05

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (30 日) 凌晨兩點宣布維持聯邦基金利率於 3.5% 至 3.75% 區間不變，為連續第三次會議按兵不動，符合市場預期。不過，本次決策出現明顯分歧，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 以 8 比 4 表決通過，為 1992 年以來最多反對票，凸顯在通膨與經濟前景不確定性升高下，決策官員對政策方向意見分裂。

Fed按兵不動卻現裂痕 分歧創1992年來新高(圖：REUTERS/TPG)

決策公布後，美股與美債價格走勢偏弱，反映市場對政策分歧與通膨前景的不安。

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在 4 張反對票中，理事米蘭 (Stephen Miran) 主張降息 1 碼 (25 個基點)，其餘克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack)、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 與達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 則反對聲明中偏向寬鬆的措辭，顯示內部對未來利率走向存在歧見。

分歧創逾 34 年新高 通膨與油價成關鍵變數

Fed 會後聲明指出，通膨仍處於偏高水準，部分反映近期全球能源價格上升，並強調中東局勢正加劇經濟前景的不確定性。隨著油價維持高檔，決策官員面臨「成長放緩」與「通膨升溫」的兩難局面。

部分官員警告，若高油價持續時間拉長，可能從短期衝擊演變為更廣泛的物價壓力，迫使政策維持較高利率甚至重新轉向緊縮。另一方面，就業市場目前仍大致穩定，失業率變動不大，但新增就業動能已有放緩跡象，使經濟對外部衝擊的承受能力成為觀察重點。

市場普遍預期，Fed 今年將維持利率不變，並可能於未來逐步降息，讓利率回落至約 3.1% 的中性水準。Fed 官員先前預測，今年可能僅降息一次，並於 2027 年進一步調整利率。不過，近期通膨升溫與能源價格波動，已使部分投資人重新評估利率路徑。

政策與人事變數交織 Fed 面臨轉折點

此次會議亦可能是主席鮑爾 (Jerome Powell) 任內最後一次主導利率決策。稍早參議院銀行委員會已通過總統川普提名華許 (Kevin Warsh) 出任下任 Fed 主席，市場預期將順利完成最終確認，為 Fed 自 2018 年以來首次領導層更替。

分析指出，隨著政策分歧擴大與領導人交接在即，未來貨幣政策方向的不確定性正在升高。分歧擴大也反映 Fed 內部對下一步是降息或維持高利率的共識正在動搖。部分市場觀點認為，反對票增加可能促使投資人提高對未來升息的預期，而非單純延續先前的降息循環。