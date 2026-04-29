鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-29 22:10

美國商務部周三 (29 日) 公布數據顯示，企業設備投資動能持續強勁，3 月核心資本財訂單 (扣除飛機與軍事設備) 大幅成長 3.3%，創下 2020 年中以來最大增幅，且前月數據自 1.6% 上修，顯示企業投資動能延續。此一表現亦遠優於路透調查經濟學家預估的 0.5% 增幅。

整體耐久財訂單 (使用年限至少三年) 則上升 0.8%，優於市場預期，並結束年初連續三個月下滑的走勢。儘管非國防飛機與零組件訂單大幅下滑 21.1%，整體訂單仍呈現回升，顯示企業投資需求具韌性。

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整體耐久財訂單 (使用年限至少三年) 則上升 0.8%，優於市場預期，並結束年初連續三個月下滑的走勢。(圖：ZeroHedge)

核心資本財訂單被視為衡量企業設備支出的重要指標，數據顯示，企業對通訊設備、電氣設備與汽車及零組件的需求明顯增加，軍用飛機訂單亦顯著成長，機械與金屬產品訂單同步上揚。此外，核心耐久財訂單已連續 12 個月成長，年增率達 7.62%，為 2022 年 7 月以來最大增幅，進一步凸顯企業投資動能穩健。

核心耐久財訂單已連續 12 個月成長，年增率達 7.62%，為 2022 年 7 月以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

另一方面，作為國內生產毛額 (GDP) 設備投資項目關鍵依據的出貨數據亦表現強勁。核心資本財出貨 3 月成長 1.2%，優於市場預期的 0.6%，並延續前月上修後的 1.3% 增幅。由於訂單可能取消，出貨數據被視為更能反映實際投資活動的指標，也顯示企業支出對經濟成長形成支撐，並提高第一季經濟數據上修的可能性。

市場普遍認為，企業投資動能主要來自人工智慧 (AI) 相關支出，帶動資訊處理設備需求上升。經濟學家指出，企業持續加碼 AI 投資，加上較有利的稅制環境，預期今年設備投資仍將維持穩健，並有助支撐第一季經濟成長。《路透》調查顯示，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 折合年率預估成長 2.3%，優於前一季僅 0.5% 的低速成長。

不過，地緣政治風險仍為潛在變數。美國與伊朗戰事推升油價與大宗商品價格，可能使企業對未來投資轉趨審慎。分析認為，若衝突持續升溫，企業資本支出動能可能受到影響。

此外，強於預期的資本財與房市數據亦推升美國公債殖利率，反映市場對經濟韌性與通膨壓力的再評估。儘管整體經濟仍展現穩健動能，但市場亦關注，若能源價格長時間維持高檔，可能對後續成長前景構成壓力。

另一方面，聯準會 (Fed) 正召開利率決策會議，市場預期將維持利率在 3.50% 至 3.75% 區間不變。在通膨與成長前景仍存不確定性之際，企業投資表現與政策走向將成為觀察經濟後續動能的重要指標。