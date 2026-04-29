鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-30 00:00

MarketWatch 報導，美國技業掀起裁員潮，隨著人工智慧 (AI) 持續進化，年輕勞工與白領階級首當其衝，專家指出，目前最能抵抗 AI 衝擊的職業具備以下特徵：需要親自到場、專業培訓或即時的人際互動。

職場生存戰！科技業裁員逾9萬人 美媒盤點五大最具「AI抗性」的高薪職業 (圖:Shutterstock)

根據追蹤科技業裁員的計畫 Layoffs.fyi 數據，隨著人工智慧 (AI) 持續進化，今年來已有 98 家科技公司、超過 9 萬名員工遭到資遣，單是 4 月份，就有 Meta(META-US)裁員 8000 人，以及微軟 (MSFT-US) 向全美 7% 員工提供自願離職方案，雲端服務公司甲骨文 (Oracle) 也裁員 3 萬人以削減支出。

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高盛 (Goldman Sachs) 指出，即使科技業出現裁員潮，但到目前為止 AI 應用仍集中在資訊服務、金融與專業服務等領域，仍有擴大空間：全美約 19% 的公司已將 AI 納入日常營運，預料未來半年內將升至 22.3%。

MarketWatch 列出以下是五種具備 AI 抗性、且目前需求穩健的職業：

1. 心臟科診療技術員 (Cardiac Medical Technician)

年薪中位數： 13 萬 3,907 美元

要求： 副學士學位、專業認證

分析： 醫療保健是過去一年支撐美國就業成長的唯一部門。心臟科技術員需操作專業設備、監測病患並做出即時反應，難以被自動化取代。過去三年該職位的薪資成長 34%，達到六位數水準。

2. 空調冷凍技術員

年薪中位數： 70,085 美元

要求： 州政府強制認證

分析： 熟練技工需要在現場工作，需具備體力勞動與解決現實環境問題的能力。有趣的是，AI 發展反而推升了需求，因為支撐 AI 的資料中心需要龐大的冷卻系統。根據 Indeed 數據，過去三年該職缺暴增 93%。

3. 病蟲害防治技術員

年薪中位數： 52,253 美元

要求： 州政府強制認證

分析： 這項工作涉及非重複性的實際作業。雖然民眾可以用 AI 辨識出昆蟲，但涉及除蟲的實際操作有其困難之處。目前該產業因技術員不足導致成長有限，部分資深人員年薪可達 10 萬美元。

4. 執業心理諮商師

年薪中位數： 10 萬 7,812 美元

要求： 碩士學位、州政府執照

分析： 依賴「情商」的工作較不容易受 AI 衝擊，而心理諮商正好需要信任、溝通與即時判斷，尤其是 AI 目前尚未精進到能展現出具備「同情心」的人格剖面。

5. 自營卡車司機

年薪中位數： 16 萬美元

要求： 商業駕駛執照