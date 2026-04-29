鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-29 21:43

美股主要指數周三 (29 日) 開盤走勢分歧，市場在科技巨頭財報與聯準會利率決策前轉趨觀望。標普 500 指數小幅下滑，油價因美國持續封鎖伊朗港口而延續漲勢，拖累股債同步走低。

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截稿前，道瓊工業指數跌近 200 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.5%。台積電 ADR 跌 0.4%。

與此同時，市場靜待聯準會 (Fed) 最新利率決策。美國公債價格小幅走低，10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 4.36%。市場普遍預期聯準會將連續第三次按兵不動，但投資人關注決策官員對未來政策路徑的表述，尤其是在能源價格上升可能推升通膨、壓抑經濟成長的背景下。

油市方面，美國表態將維持對伊朗港口的海上封鎖，使荷姆茲海峽仍處於難以通行的狀態，推升布蘭特原油價格升破每桶 115 美元。美元持平，黃金則下跌 0.8% 至約 4560 美元。

科技股逢低反彈 AI 投資報酬成關鍵觀察

市場資金回流科技股，部分反映投資人對 AI 題材的信心仍在。過去一段時間，「逢低買進」策略持續奏效，市場關注焦點轉向企業是否能從既有 AI 資本支出中實現變現，以及未來是否仍需持續投入更多資本參與競爭。

分析師指出，目前市場對科技巨頭的期待，已從單純的營收與獲利成長，轉向資本支出與回報之間的平衡。尤其在 AI 投資規模持續擴大的情況下，供應鏈與相關設備商的成長動能，將取決於這些企業是否能證明其投資具備持續帶動營收的能力。

歐洲市場方面，Stoxx600 指數下跌 0.4%，投資人消化企業財報表現分歧的結果。瑞銀因交易收入強勁上漲 5.5%，德意志銀行則因商用不動產曝險問題下跌 2.1%，愛迪達則因銷售優於預期大漲 7.1%。

Fed 決策在即 市場警戒偏鷹訊號

分析人士認為，儘管 Fed 短期內不太可能調整利率，但市場將密切關注其政策聲明是否出現轉向偏鷹的訊號。德意志銀行策略師指出，基本情境為聯準會可能要到 6 月才會在政策指引上出現較明顯調整，但溝通內容仍存在偏向鷹派的風險。

此外，近期能源價格上揚，也提高市場對通膨再度升溫的警戒，可能影響聯準會未來政策節奏。

在科技巨頭財報、Fed 政策與地緣政治風險交織影響下，市場正進入關鍵觀察期，投資人將從企業資本支出與政策訊號中尋找下一步方向。

截至台北時間周三（29 日）21 時許：

焦點個股：

希捷科技 (STX-US) 早盤股價上漲 17.52%，至每股 680.50 美元

希捷科技 (Seagate Technology) 盤前股價大漲近 18%，公司預估第四季營收約 34.5 億美元(上下浮動 1 億美元)，調整後每股獲利約 5 美元(上下浮動 0.2 美元)，高於 LSEG 預期的每股 3.97 美元、營收 31.6 億美元。公司第三季營收與獲利亦雙雙優於市場預期。

恩智浦半導體 (NXPI-US) 早盤股價上漲 23.50%，至每股 284.54 美元

恩智浦半導體 (NXP Semiconductors) 盤前股價大漲逾 18.5%，公司第一季調整後每股獲利 3.05 美元，高於 LSEG 預估的 2.95 美元，營收 31.8 億美元亦優於市場預期的 31.6 億美元。公司並預估本季營業利益、營收與調整後獲利區間均高於 FactSet 共識預期。

星巴克 (SBUX-US) 早盤股價上漲 3.18%，至每股 100.80 美元

星巴克 (Starbucks) 盤前上漲約 4%，主因公司上調全年財測。星巴克預估 2026 財年全球及美國同店銷售至少成長 5%，高於先前預期的 3%，同時將調整後每股獲利預測區間上調至 2.25 至 2.45 美元，高於原先的 2.15 至 2.40 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月耐久財訂單月增率初值報 0.8%，預期 0.4%，前值 - 1.2%

美國 3 月核心耐久財訂單月增率初值報 0.9%，預期 0.4%，前值 1.2%

華爾街分析：

摩根士丹利執行董事兼高級投資組合經理 Andrew Slimmon 表示，投資者應做好應對美股回調的準備，並在強勁盈利背景與日益高風險碰撞的恐懼達到頂峰時及時出手。