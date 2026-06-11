鉅亨網編譯段智恆 2026-06-12 01:47

美國總統川普宣布取消原定於周四晚間對伊朗發動的空襲與轟炸行動後，市場對中東衝突升級的擔憂迅速降溫，帶動美股周四 (11 日) 盤中全面走高，晶片股也在連日重挫後出現反彈，道瓊工業指數一度大漲逾 700 點，油價則應聲下跌。

截稿前，道瓊工業指數上漲 712 點或 1.5%，標普 500 指數上漲 1.1%，那斯達克綜合指數勁揚 1.5%。

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川普稍早在 Truth Social 發文表示，由於與伊朗的討論已提交至伊朗最高領導層並獲批准，因此他決定取消原定於當晚執行的對伊朗空襲與轟炸計畫。市場將此解讀為中東局勢出現緩和契機，風險偏好明顯回升。

受此消息激勵，先前因戰事風險而走高的油價快速回落。美國西德州中質原油（WTI）期貨盤中下跌約 3%，報每桶 87 美元左右。

就在數小時前，川普才於社群媒體揚言美國將在「今晚非常猛烈地攻擊伊朗」，並表示未來將接管伊朗哈格島（Kharg Island）及其他能源基礎設施，全面掌控其石油與天然氣市場。與此同時，美國中央司令部（CENTCOM）也證實，美軍周三晚間對伊朗發動更多「自衛性打擊」，進一步加劇市場對衝突擴大的憂慮。

不過，投資人顯然更關注衝突降溫的可能性。Globalt Investments 資深投資組合經理 Thomas Martin 表示，目前市場並未因地緣政治風險出現恐慌，近期通膨數據也顯示，油價上漲尚未大幅傳導至其他商品價格，整體經濟基本面仍相當穩健。

最新公布的數據顯示，美國 5 月生產者物價指數（PPI）年增 1.1%，高於市場預期的 0.7%；不過，剔除食品與能源價格後的核心 PPI 月增 0.4%，低於市場預估的 0.5%，緩解部分通膨疑慮。

科技股方面，晶片族群成為推升大盤的重要力量。美光 (MU-US)、超微(AMD-US) 及英特爾 (INTC-US) 同步反彈，追蹤半導體產業的 iShares Semiconductor ETF 上漲約 3%。其中，美國銀行將英特爾投資評等由「表現不佳」上調至「買進」，帶動股價勁揚約 4%。