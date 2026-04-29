鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-29 23:10

加拿大央行周三 (29 日) 宣布維持政策利率於 2.25% 不變，符合市場預期。央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 表示，在當前經濟與通膨前景大致符合基準情境下，利率「接近目前水準」已屬合適，未來若有調整，幅度預料將相對有限。

馬克林指出，央行仍將視風險發展調整政策方向，包括美國關稅政策、北美貿易協定檢討以及中東戰事等不確定因素，均可能對經濟與通膨路徑產生不同影響。他強調，若經濟表現大致符合預期，政策利率變動將傾向溫和，但若情勢出現變化，仍可能採取更積極的行動。

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油價成關鍵變數 央行不排除連續升息

馬克林明確表示，若油價持續上升並維持高檔，進而推升通膨擴散至更廣泛商品與服務價格，央行可能需要採取更強力措施，甚至不排除連續升息的可能性。他指出，這是近年來央行對利率路徑少見的明確表態。

不過，目前央行認為能源價格上漲尚未明顯傳導至其他價格項目，仍需更多時間觀察其影響。央行重申，將暫時「忽略」戰事對價格的短期衝擊，但不會允許能源價格上漲演變為持續性通膨。

最新預測顯示，加拿大通膨率將於 4 月升至約 3%，之後預計於明年初回落至 2% 目標並維持穩定。央行亦指出，近期通膨預期有所上升，主要受能源與食品價格推動，但長期通膨預期仍維持穩定。

經濟動能穩健但不確定性升高 加幣走弱

在經濟展望方面，加拿大央行預估，今年國內生產毛額 (GDP) 成長率為 1.2%，略高於先前預測，並預期 2027 年與 2028 年分別成長 1.6% 與 1.7%。央行認為，儘管中東戰事可能改變經濟結構，但整體成長影響有限。作為主要能源出口國，加拿大將受惠於油價上漲帶來的國民所得提升，但同時企業與消費者也將承受更高能源成本壓力。

央行同時指出，其預測建立在美國關稅政策維持不變，以及油價於 2027 年中逐步回落至每桶 75 美元的假設之上。若相關條件出現變化，經濟與通膨前景亦可能隨之調整。

市場普遍預期，加拿大央行今年將維持利率不變。部分分析人士認為，若油價持續高檔或通膨壓力升溫，最快可能於今年稍晚啟動升息循環。貨幣市場目前已反映 10 月升息 1 碼的預期。

利率決策公布後，加幣走弱至約 1 美元兌 1.37 加元水準，加拿大 2 年期公債殖利率亦一度回落後反彈，反映市場對未來政策路徑與經濟前景的不確定性仍高。