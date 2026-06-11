鉅亨網編輯林羿君 2026-06-12 04:19

史上最大規模的首次公開募股（IPO）即將正式掛牌交易。SpaceX 不僅將讓馬斯克正式晉升為兆萬富豪，其上市初期的走勢，更將牽動其他眾多個股，創造或蒸發數十億美元的市值。

SpaceX上市將掀估值重洗牌 這些股票可能淪最大輸家。(圖:shutterstock)

在這波因 SpaceX 引發的類股連動中，太空概念股無疑是首要觀測指標。

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專為券商提供市場情報的 AI 平台 AgentSmyth 指出，上市後的 SpaceX 並非驗證同業估值是否合理，而是成為衡量同業估值的新基準。

該機構警告，在 IPO 前夕大幅噴出的太空概念股恐面臨修正風險，例如 AST SpaceMobile(ASTS-US) 與 Rocket Lab RKLB-US) 。

截至週三收盤，這兩檔個股在過去 12 個月內分別狂飆約 150% 與 290%，目前 AST SpaceMobile 的本益比已相當於未來 12 個月預估營收的約 80 倍，而 Rocket Lab 則接近 60 倍。

相較之下，SpaceX 以 1.8 兆美元的 IPO 估值計算，股價營收比僅約 35 倍。雖然華爾街目前尚未出爐官方預估值，但該數字是基於其成長假設，以及近期與 Anthropic、Google 達成的運算合作協議推估而來。

然而，太空股僅僅是冰山一角，畢竟 SpaceX 本質上不只是一家太空公司，它更是一家擁有火箭發射能力的無線電信與人工智慧（AI）企業。

受 SpaceX 恐帶來顛覆性衝擊的隱憂影響，美國三大電信巨頭威瑞森電信 (VZ-US) 、AT&T(AT-US) 與 T-Mobile 近期股價同步走低。

SpaceX 的上市對這些電信股的影響，可能與太空板塊恰恰相反，一旦這檔獨角獸的 IPO 表現不如預期，傳統電信股反而有望迎來反彈。

至於何謂「表現不如預期」？首日收盤跌破發行價便算其中之一。而這不只是 SpaceX 的問題，更可能波及整體市場。因為 SpaceX 是第一家以虧損狀態上市的大型 AI 公司，而 OpenAI 與 Anthropic 也被預期將於今年稍晚跟進掛牌。

目前 AI 產業的蓬勃發展，支撐了全球資料中心建設熱潮。從銷售 AI 晶片的輝達 (NVDA-US) ，到將 AI 工具變現的 AlphabetGOOGL-US) ，再到到負責建造、供電與營運 AI 資料中心的大型工業與設備股如卡特彼勒 (CAT-US) 、GE Vernova(GEV-US) 、維諦技術控股 (VRT-US) ，乃至於因用電需求激增而大漲的公用事業股。

因此，若 SpaceX IPO 失利，將成為整體市場風險來源之一。但從更長遠角度來看，即便 IPO 成功，也可能對部分企業構成挑戰。

若未來太空 AI 資料中心成為現實，地面資料中心建設商的長期商機可能低於當前市場預期。不過，這將是投資人數年後才需要面對的問題。

在週四 (11 日) 早盤交易中，SpaceX 股票於加密貨幣永續期貨交易平台 Hyperliquid 報每股 164 美元，隱含較發行價上漲約 21%，可視為一次相當成功的 IPO 表現。

當然，也不排除 SpaceX 上市首日便遠高於 163 美元開盤，並進一步帶動其他太空概念股同步上漲。若出現這種情況，AgentSmyth 建議投資人關注空頭部位比例，以判斷是否可能出現軋空行情。

目前 Intuitive Machines、Redwire 與 AST 的空單比重均落在 20% 左右，高達羅素 1000 指數成分股平均值的 3 到 4 倍；相較之下，Rocket Lab 的空單比重約為 6%，較接近市場平均水準。

無論週五開盤結果如何，這場世紀 IPO 都將高潮迭起，並持續主導未來數週的股市走向。